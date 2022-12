Οικονομία

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Πόσα χρήματα θα λάβει κάτι δικαιούχος. Τα κριτήρια και το ύψος του βοηθήματος ανά περίπτωση. Σε ποια περίπτωση οι πιστώσεις δεν θα γίνονται κάθε μήνα.

Με συντελεστή 33% θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και με το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί το market pass που θα χορηγηθεί σε 3,4 εκατ. νοικοκυριά.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για αντιμετώπιση πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και προστασία δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

H πλατφόρμα θα ανοίξει στα μέσα Φεβρουαρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στα τέλη του ίδιου μήνα και το μέτρο θα διαρκέσει για έξι μήνες.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακόλουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10%, ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορές.

Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης, παραδείγματα:

Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηνιαία ενίσχυση

Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηνιαία ενίσχυση.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

