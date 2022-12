Οικονομία

“Market pass”: Πως κάνω αίτηση - Πίστωση της επιδότησης ασχέτως δαπανών (βίντεο)

Αναλυτικός οδηγός για το “Market pass” ή “Food pass”, σχετικά με τις αιτήσεις, την άυλη ψηφιακή κάρτα και την καταβολή του βοηθήματος κάθε μήνα, ασχέτως εάν ξοδεύεται το ποσό του προηγούμενου μήνα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με το «Market pass» ή «Food pass» και την επιδότηση για αγορές από καταστήματα τροφίμων,

Εξηγώντας ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλον μια αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, όπως είχε γίνει και στην διαδικασία για το «Fuel pass».

Ο Γ.Γ. του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε ότι «Ο πολίτης έμπαινε και έκανε μια αίτηση για το «Fuel pass» δίνοντας ένα απλό στοιχείο. Έτσι και τώρα, θα κάνει την αίτηση ο πολίτης και θα φροντίσουμε εμείς να είναι συμπληρωμένα όλα τα άλλα στοιχεία. Με την έγκριση του πολίτη, θα μπορεί να γίνεται η αναζήτηση όλων των δεδομένων που αφορούν κάθε πολίτη, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία».

Απαντώντας σε ερωτήματα ανέφερε ότι «σε περίπτωση οικογένειας, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ποιος μπορεί να κάνει την αίτηση, αλλά αφού είναι έγγαμη η σχέση θα μπορεί να κάνει ο ένας ή ο άλλος σύζυγος», καθώς και ότι «στο πλαίσιο των συστημάτων που έχουμε, υπάρχει άμεση ενημέρωση στοιχείων πχ. για την γέννηση ενός παιδιού. Εάν υπάρξει οριακά κάποια περίπτωση με γέννηση παιδιού πριν 1-2 ημέρες, θα το δούμε»

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, «θα γίνεται η αίτηση του πολίτη. Θα γίνεται αυτόματη αναζήτηση στοιχείων που θα κρίνουν εάν θα είναι επιλέξιμη η αίτηση του και ο πολίτης μετά έχει δύο επιλογές: να πιστωθεί το ποσό στην άυλη ψηφιακή κάρτα στο κινητό τηλέφωνο του, που πρέπει να διαθέτει τεχνολογία NFC) ή να πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του. Για να πριμοδοτήσουμε τις ψηφιακές κάρτες, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο, ενώ εάν επιλεγεί κατάθεση στον λογαριασμό θα κατατεθεί το 80% του ποσού που θα έμπαινε στην άυλη κάρτα. Βάζοντας το κινητό του στο POS του καταστήματος, ο πολίτης θα μπορεί να πληρώσει».

Η πρώτη πίστωση σε δικαιούχους θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου

«Η οικονομική ενίσχυση θα δίνεται ανά μήνα. Εάν δεν έχουν γίνει τα έξοδα που αναλογούν στον δικαιούχο για τον έναν μήνα, θα μεταφέρεται το ποσό της επιδότησης στον επόμενο μήνα και θα ισχύουν μέχρι το τέλος της ισχύος της ψηφιακής κάρτας. Η επιδότηση που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο θα πιστώνεται κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο και για ένα εξάμηνο, ασχέτως του ύψους των δαπανών του δικαιούχου», διευκρίνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

