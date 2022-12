Οικονομία

Σταϊκούρας για “Food Pass”: Μεταφορά της ενίσχυσης από μήνα σε μήνα

Ti ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών για το νέο μέτρο στήριξης. Πως και από πότε θα εφαρμοστεί. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι.

Παρατείνεται κατά δύο μήνες, έως τα τέλη του Φεβρουαρίου, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Αυτό προανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο νέο μέτρο της κάρτας αγορών, είπε ότι η διάταξη κατατίθεται αύριο στη Βουλή και ψηφίζεται την Τετάρτη. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, που θα είναι ανάλογη με το Fuel Pass, θα ανοίξει στα μέσα του Φεβρουαρίου και οι πρώτες πληρωμές να γίνουν στα τέλη του ίδιου μήνα. Όσοι επιλέξουν να πληρωθούν σε τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν το 80% της επιδότησης που τους αναλογεί και θα πάρουν τα χρήματα σε δύο τριμηνιαίες δόσεις.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα θα καλύπτει αγορές στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, σε σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, καταστήματα τροφίμων κ.ά., αλλά και σε λαϊκές αγορές εφόσον οι έμποροι έχουν POS.

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης, ότι «δεν είναι μόνο για τρόφιμα, αλλά για όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτούς τους χώρους». Είπε, εξάλλου, ότι το ποσό θα πιστώνεται, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, στην κάρτα κάθε μήνα και εάν δεν χρησιμοποιηθεί δεν θα χάνεται αλλά θα μετακυλίεται στον επόμενο μήνα.

