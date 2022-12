Κόσμος

Κύπρος - Φυσικό αέριο: Νέο κοίτασμα στο Οικόπεδο 6

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου, για το νέο κοίτασμα, στην κυπραική ΑΟΖ.

Την ύπαρξη νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το κοίτασμα εντοπίστηκε από την κοινοπραξία των εταιρειών ENI-TOTAL στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ και κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Ενέργειας:

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες της ερευνητικής γεώτρησης «Zeus-1», εντός του Τεμαχίου 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία των Εni Cyprus Limited (Διαχειριστής) και TotalEnergies EP Cyprus B.V.

Η γεώτρηση, η οποία διενεργήθηκε από το πλοίο-γεωτρύπανο «Tungsten Explorer» σε απόσταση 162 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κύπρου, 5 χιλιόμετρα δυτικά της γεώτρησης «Cronos-1» και σε βάθος νερού 2.300 μέτρων, κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 105 μέτρων, με ποσότητες που σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ανέρχονται συνολικά σε 2 με 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).

Η ανακάλυψη «Zeus-1», η τρίτη σε σειρά από την αδειούχο κοινοπραξία στο Τεμάχιο 6, μετά τις «Calypso-1» και «Cronos-1», έχει, επίσης, τύχει επιτυχούς δοκιμής όσον αφορά στα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κι επιβεβαιώνει εκ νέου τις υποσχόμενες προοπτικές της περιοχής. Ήδη, υπουργείο Ενέργειας και κοινοπραξία εξετάζουν τους τρόπους για επίσπευση και βέλτιστη αξιοποίηση των ανακαλύψεων στο Τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κύπρου, με τα αποτελέσματα της νέας γεώτρησης να ενσωματώνονται, από τις Eni και TotalEnergies, στις μελέτες που διεξάγουν γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

