Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι - Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Λευκό Οίκο θα έχει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, στο πρώτο ταξίδι του εκτός Ουκρανίας, από την έναρξη του πολέμου.

Η "εξαιρετικά σημαντική" επίσκεψη σήμερα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ θα διαψεύσει τις ρωσικές προσπάθειες να φανεί ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας ψυχραίνονται, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Το ταξίδι του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δίδουν την ευκαιρία να περιγραφεί και να εξηγηθεί η πραγματική κατάσταση στην Ουκρανία, τι όπλα χρειάζεται το Κίεβο για να πολεμήσει τη Ρωσία και οι λόγοι για τους οποίους τα χρειάζεται, σύμφωνα με τον Μιχαΐλο Ποντολιάκ, τον πολιτικό σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον αφού χθες, Τρίτη, επισκέφθηκε το μέτωπο στην πόλη Μπαχμούτ, όπου διεξάγονται μερικές από τις σφοδρότερες μάχες που έχουν γίνει στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

"Η επίσημη επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στις ΗΠΑ, η οποία άρχισε αμέσως μετά την επίσκεψή του στο πιο καυτό σημείο του πολέμου --το Μπαχμούτ-- είναι άκρως συμβολική. Και εξαιρετικά σημαντική", αναφέρει ο Ποντολιάκ σε σχόλια που έκανε γραπτώς στο Reuters.

"Πρώτον, τόσο η ίδια η επίσκεψη όσο και το επίπεδο των προγραμματισμένων συναντήσεων μαρτυρούν κατηγορηματικά τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης ανάμεσα στις χώρες. Δεύτερον, αυτό βάζει τέλος τις προσπάθειες της ρωσικής πλευράς (...) να αποδείξει μια φερόμενη ως αυξανόμενη ψυχρότητα στις διμερείς μας σχέσεις", προσθέτει.

Η περιγραφή της Ρωσίας για τις σχέσεις Ουκρανίας-ΗΠΑ δεν βρίσκεται "ούτε στο ελάχιστο κοντά" στην πραγματικότητα, σημειώνει.

"Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν κατηγορηματικά την Ουκρανία", τονίζει.

Ο Ποντολιάκ αναφέρει επίσης ότι ο Ζελένσκι θα μπορεί να δείξει στην αμερικανική πολιτική ελίτ "την πραγματική κλίμακα" του πολέμου, την πραγματική του φύση και την σημασία να τερματιστεί με τον αρμόζοντα τρόπο --δηλαδή με τους σωστούς όρους.

Επίσης "όπλα, όπλα και περισσότερα όπλα. Είναι σημαντικό να εξηγήσει προσωπικά γιατί χρειαζόμαστε συγκεκριμένα είδη όπλων. Ιδιαίτερα, θωρακισμένα οχήματα, τα τελευταία αντιπυραυλικά αμυντικά συστήματα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς", προσθέτει.

Ο Ζελένσκι θα εξηγήσει γιατί η παροχή στην Ουκρανία τέτοιων όπλων δεν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση του πολέμου, αλλά θα μειώσει απότομα τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας, τονίζει.

"Κατά την άποψή μου, η επίσκεψη αναμφιβόλως θα ενεργοποιήσει και θα βελτιώσει σημαντικούς τομείς στρατιωτικής συνεργασίας, θα κινητοποιήσει περαιτέρω την δικομματική πολιτική υποστήριξη και θα δώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια την εικόνα του μέλλοντος αν ο πόλεμος δεν τερματιστεί με τον σωστό τρόπο", καταλήγει ο Ποντολιάκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια

Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

Στις ΗΠΑ κατασχέθηκε φαιντανύλη αρκετή για να σκοτώσει όλους τους Αμερικανούς