Τουρκία - Ακάρ: οι Έλληνες έχουν γίνει θρασείς

Συνεχίζει τη ρητορική σε υψηλούς τόνους προς τη χώρα μας η Άγκυρα.

Η τελευταία πρόκληση της Ελλάδας είναι το κλείδωμα των τουρκικών αεροσκαφών, υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ χαρακτηρίζοντας θρασεία τη συμπεριφορά της Αθήνας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε δηλώσεις του έπειτα από συνάντησή του με τους ομολόγους του της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «η γειτονική μας Ελλάδα συνεχίζει τις επεκτατικές της πολιτικές. Κάθε μέρα προσθέτει νέες προκλήσεις. Το τελευταίο είναι ότι κλείδωσε τα αεροσκάφη μας. Έχει δοθεί η απαραίτητη απάντηση. Έχουν γίνει τόσο θρασείς που αγνοούν τις θεμελιώδεις αρχές του ΝΑΤΟ.

Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ οφείλουν να λειτουργούν με κοινή λογική και και να καταβάλλουν προσπάθεια γι αυτό. Αν και είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουμε επιτρέψει κανένα τετελεσμένο γεγονός και δεν θα το κάνουμε στο μέλλον».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και του έθνους μας», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Τουρκία: βουλευτής λέει παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αν και η στάση προς την Ελλάδα της Κυβέρνησης Ερντογάν είναι πάγια εδώ και καιρό με εκρηκτική προς τη χώρα ρητορική και προκλήσεις, βουλευτής του φιλοκλυρικού κόμματος HDP επισκέφτηκε τον στρατηγό Haftar στη Λιβύη και είπε ότι "η θαλάσσια συμφωνία (Τουρκίας- Λιβύης) είναι παράνομη".

Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής HDP Αδάνων Tulay Hatimogullar? Oruc ταξίδεψε στη Βεγγάζη, στο αρχηγείο του στρατολογημένου από τη CIA Haftar στη Λιβύη, και είπε την ίδια φράση με τον Έλληνα ΥΠΕΞ: «Η θαλάσσια συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης είναι παράνομη!»

Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) προχώρησε σε μια πρωτοφανή ενέργεια στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν αποδεχόμαστε τη μονομερή πολιτική του Erdogan στη Λιβύη, ειδικά τη θαλάσσια συμφωνία», δήλωσε η Hatimogullar? του HDP, η οποία συναντήθηκε με πιστούς στον Haftar με το πρόσχημα της συμμετοχής σε φόρουμ που διοργανώθηκε στη Λιβύη.

Η Hatimogullar?, η οποία συναντήθηκε με τον Abdelhadi al-Hwaij, τον επικεφαλής του Κόμματος Κίνημα Μέλλοντος Λιβύης, είχε επίσης αντιταχθεί στο νομοσχέδιο που προέβλεπε την επέκταση της διάρκειας της αποστολής των Τούρκων στρατιωτών στη Λιβύη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Africanews, ο el-Hwaij, ο οποίος συναντήθηκε με τη βουλευτή του HDP στη Βεγγάζη, δήλωσε: «Η Τουρκία δεν είναι μόνο οι πολιτικές του Erdogan. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες μαζί τους», δήλωσε.

Όταν ο Hwaij, ο οποίος εργάζεται υπό τον πραξικοπηματία Haftar, δεν είχε μπορέσει να ανατρέψει τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης που αναγνωρίστηκε από τον ΟΗΕ με τη δύναμη των όπλων, κατηγόρησε την Τουρκία, η οποία δεν επέτρεψε το πραξικόπημα, για «κατοχή».

Έτσι ο Haftar, ο πραξικοπηματίας της Λιβύης, προστέθηκε κι αυτός, με την Ελλάδα και την Αρμενία, στις δυνάμεις με τις οποίες οι βουλευτές του HDP μιλούν κοινή γλώσσα, πέρα από την τρομοκρατική οργάνωση PKK.

