Ακάρ: Θα ενισχύσουμε την αεράμυνα της Τουρκίας

Τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα "Il Messaggero".

Ο Χουλουσί Ακάρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, αλλά και στο πώς επηρεάζονται από αυτή οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μάλιστα έκανε λόγο για ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον ασφαλείας

Ο Ακάρ είπε ότι η Τουρκία και η Ιταλία, ως δύο σημαντικοί σύμμαχοι στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, έχουν από καιρό κοινές παραδόσεις, αξίες και μια κοινή μεσογειακή κουλτούρα.



Υπενθυμίζοντας ότι οι δύο χώρες είναι στρατηγικοί εταίροι από το 2007, σύμφωνα και με την απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, ο Ακάρ είπε: "Η συνεργασία και οι διμερείς μας σχέσεις αναπτύσσονται μέρα με τη μέρα σχεδόν σε όλους τους τομείς, όπως η άμυνα, το εμπόριο, η εκπαίδευση και η υγεία. Θέλουμε οπωσδήποτε να επιταχύνουμε το έργο του συστήματος αεράμυνας SAMP-T.

Επιπλέον, τα δοκιμασμένα στο πεδίο προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας προσφέρουν νέες ευκαιρίες για διμερή συνεργασία. Συνεργάστηκα στενά με τον προηγούμενο υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Lorenzo Guerini και προσβλέπω στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης με τον σημερινό υπουργό Άμυνας Guido Crosetto".

Η συνέντευξη δόθηκε πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, όπου αποφασίστηκε η ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας.

