Χριστουγεννιάτικο τραπέζι - ΕΣΕΕ: Πόσο θα στοιχίσει σε σχέση με πέρσι

Τι δείχνει έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.



Ακριβότερα κατά περίπου 11-12% θα κοστίσει εφέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2021, σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ).

Το Ινστιτούτο προχώρησε στην ετήσια έρευνά του σχετικά με το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2022 σύμφωνα με την πάγια πρακτική του και -όπως ανακοινώθηκε- από την τιμοληψίες προκύπτει πως το κόστος για το εφετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 6 έως 8 ατόμων, κυμαίνεται από 92,55 έως 127,07 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 11,6% έως 12,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2021.

Το εύρος των τιμών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ενώ υπογραμμίζεται ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού δεν έχουν συμπεριληφθεί κάποια προϊόντα που εντάσσονται στο «εορταστικό καλάθι». Αντίθετα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες καταγράφονται όπως κάθε χρόνο ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ή στο «εορταστικό καλάθι».

Mετά την εορταστική περίοδο, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πρόκειται να διενεργήσει πανελλαδική έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

