Τσίπρας: Υποτυπώδης η φορολόγηση υπερκερδών των διυλιστηρίων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «πολιτικές που μας οδήγησαν στη κρίση» και που «μας οδηγούν εκ νέου σε κρίση».



Την τροπολογία για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην παρουσίαση του βιβλίου "Με την πλάτη στον τοίχο. Διαπραγματεύσεις για την Οικονομία και την Κοινωνία. 2015 - 2019".

Όπως είπε, ακόμα και αυτή η "υποτυπώδης φορολόγηση υπερκερδών των διυλιστηρίων που αναμένεται να φτάσουν τα 3 δις για το '22, θα γίνει με το χαμηλότερο προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντελεστή και θα καταγραφεί όχι ως φόρος, αλλά ως δαπάνη". "Όπως οι δωρεές φιλανθρωπίας που κάνουν πολλοί πλούσιοι όχι από αγάπη προς τον άνθρωπο, αλλά από ανάγκη να παρουσιάσουν μεγαλύτερες δαπάνες, ώστε να εκπέσει η φορολογία, το ποσό των χρημάτων που θα πληρώσουν", είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για "πολιτικές που μας οδήγησαν στη κρίση" και που "μας οδηγούν εκ νέου σε κρίση".

"Πελατειακό κράτος, απευθείας αναθέσεις, ανεξέλεγκτη και χωρίς ρυθμίσεις λειτουργία της αγοράς, φοροαπαλλαγές για τους ισχυρούς, οριζόντια φορολογική λεηλασία για τους πολλούς, ιδίως με ΦΠΑ και ΕΦΚ σταθερούς σε περίοδο πρωτοφανούς πληθωρισμού και επιδόματα", πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν επιτεύχθηκε καν "η περιβόητη επενδυτική βαθμίδα που είχε τεθεί ως κεντρικός οικονομικός στόχος του κου Μητσοτάκη και μάλιστα από το πρώτο εξάμηνο του 2020".

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε:

"Μετά το “δώρο” 1,8 δισ. ευρώ υπερκέρδη στους ηλεκτροπαραγωγούς, ο κ. Μητσοτάκης χαρίζει τώρα επιπλέον δισ. ευρώ υπερκέρδη στα διυλιστήρια.

Στην κυβερνητική τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση στους καταναλωτές, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα μια προκλητική χαριστική ρύθμιση προς όφελος των υπερκερδών των διυλιστηρίων, τη στιγμή που η κοινωνία στενάζει εδώ και 15 μήνες από την αισχροκέρδεια.

Η τροπολογία για τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διυλιστήρια αποσκοπεί να προστατέψει τα ίδια τα υπερκέρδη. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης:

?Βαφτίζει την έκτακτη εισφορά “δαπάνη”, η οποία εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος, γλιτώνοντας ουσιαστικά τις εταιρείες από ένα μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης που θα είχαν κανονικά.

?Εφαρμόζει ποσοστό 33% στη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων στον χαμηλότερο συντελεστή που επιτρέπει η Ε.Ε., αντί για 90% που και ο ίδιος είχε εξαγγείλει ότι θα επιβάλει στους ηλεκτροπαραγωγούς.

?Δεν επεκτείνει σκόπιμα την έκτακτη εισφορά και στο 2023 ενώ, βάσει του Κανονισμού, μπορεί και πρέπει να εφαρμόσει συνεισφορά αλληλεγγύης και για το 2023.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, που θα έχει ως προτεραιότητα το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας, θα φορολογήσει δίκαια και θα επιστρέψει στους πολίτες τα υπερκέρδη που έχουν παραχθεί στις πλάτες τους."