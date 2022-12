Κόσμος

Μπάιντεν - Ζελένσκι: Συνάντηση στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν. Ο Ζελένσκι του απένειμε μετάλλιο.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Ζελένσκι στο εξωτερικό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ντυμένος με ένα χακί πουλόβερ, ο Ζελένσκι πόζαρε για τους δημοσιογράφους, κάτω από τον χειμωνιάτικο ήλιο, έχοντας στο πλευρό του την Τζιλ και τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον αγκάλιασε.

«Ο αμερικανικός λαός στέκει υπερήφανα στο πλευρό του ουκρανικού», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «στηρίζουν την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια δίκαιη ειρήνη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον Ουκρανό ομόλογό του, υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την ανάγκη επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας που θα είναι «δίκαιη» για το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό ομόλογό του για την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου η πατρίδα του να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν την Ουκρανία με ακόμη μια δέσμη στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 1,85 δισεκ. δολαρίων, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Ζελένσκι κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, απονέμοντας ένα μετάλλιο στον Μπάιντεν.

«Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν τον κόσμο», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί αργότερα το Κογκρέσο, όπου θα εκφωνήσει ομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να ευχαριστήσει την αμερικανική κυβέρνηση για τη βοήθεια που παρέχει στην χώρα του στον πόλεμο με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι θα έχει συνομιλίες για την στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας.

«Την επόμενη χρονιά πρέπει να επαναφέρουμε την ουκρανική σημαία και την ελευθερία σε ολόκληρη την επικράτειά μας, για ολόκληρο τον λαό μας», έγραψε στο Telegram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες του σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι απένειμε μετάλλιο στον Μπάιντεν

Ένα στρατιωτικό μετάλλιο απένειμε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην πατρίδα του.

Όπως αφηγήθηκε ο Ζελένσκι στον Μπάιντεν, το συγκεκριμένο μετάλλιο του το έδωσε την προηγούμενη ημέρα ένας Ουκρανός στρατιώτης που πολεμά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, περιγράφοντάς τον ως «πραγματικό ήρωα». Σημείωσε μάλιστα ότι χειριζόταν ένα από τα αμερικανικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS.

Ενόψει του ιστορικού ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο στρατιώτης είπε στον Ζελένσκι «Δώσε αυτό στον πρόεδρο», όπως είπε στον Μπάιντεν ο ουκρανός πρόεδρος, δίνοντάς του το μετάλλιο σε μια θήκη με επένδυση από βελούδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχθηκε το μετάλλιο, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τιμή» και εξέφρασε την επιθυμία να ανταποδώσει, προσφέροντας στον ουκρανό στρατιώτη ένα αμερικανικό μετάλλιο από το Ιράκ όπου είχε πολεμήσει ο γιος του, Μπο Μπάιντεν.

«Είσαι ο άνθρωπος της χρονιάς», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην επιλογή του Ζελένσκι για το σχετικό εξώφυλλο του περιοδικού Time.

