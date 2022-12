Πολιτική

Αλβανία: Ο Μπεγκάι απαίτησε να κατέβει ελληνική σημαία σε μειονοτικό χωριό (εικόνες)

Πρόκληση από τον Αλβανό Πρόεδρο την παραμονή της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στις μειονοτικές περιοχές της Βορείου Ηπείρου.



Ένα 24ωρο πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις μειονοτικές περιοχές της Βορείου Ηπείρου, η αλβανική ηγεσία προέβη σε μια προκλητική κίνηση.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτεί το μειονοτικό Δήμο της Φοινίκης αρνήθηκε να εισέλθει στο Δημαρχείο με το αιτιολογικό ήταν αναρτημένη έξω από αυτό η ελληνική σημαία.



Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαϊράμ Μπεγκάι ζήτησε να κατέβουν οι ελληνικές σημαίες από το μνημείο του Αλύκου, όπου θα κατέθετε στεφάνι.



Σε απάντηση παράγοντες της ομογένειας αρνήθηκαν να παρακαθήσουν σε γεύμα προς τιμήν του, κίνηση, που κατά πληροφορίες επικροτήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία.

Το περιστατικό σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Ομόνοιας Λεωνίδας Παππάς, ο οποίος μετά την προκλητική ενέργεια του Αλβανού προέδρου αρνήθηκε να παρακαθίσει σε γεύμα του Μπεγκάϊ με «διανοούμενους» -σύμφωνα με την ανακοίνωση- της ελληνικής μειονότητας.

Η ανάρτηση του κ. Παππά

"Εξέλαβα ως τιμητική την πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας να συμμετέχω σε γεύμα που θα παρέθετε ο ίδιος σήμερα το μεσημέρι με διανοούμενους (εντός η εκτός εισαγωγικών) της Ελληνικής Μειονότητας.

Τελικά αρνήθηκα να συμμετέχω γιατί θεωρώ προσβλητική την συμπεριφορά του απέναντι στην πιο νομοταγή κοινότητα αυτής της χώρας.

Το πρωτόκολλο της επίσκεψης του Π.τ.Δ Bajram Bekaj προέβλεπε τα ακόλουθα:

1. Επίσκεψη στο Δημαρχείο Φοινίκης

2. Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Πάρκο της Φοινίκης

3. Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Τεσσάρων Μαρτύρων της Δημοκρατίας στην πλατεία του Αλύκου- αναγνωρισμένοι με Προεδρικό Διάταγμα (1994)

4. Γεύμα με διανοούμενους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

Η Προεδρική ακολουθία , παράκαμψε την επίσκεψη στο δημαρχείο, χωρίς να δοθούν επίσημα εξηγήσεις αλλά όπως μας μεταφέρθηκε ο Πρόεδρος απαίτησε να αφαιρεθεί η Ελληνική Σημαία που είναι πάντα αναρτημένη στο κτήριο του δημαρχείου μαζί με την Αλβανική καθώς είναι από τους αναγνωρισμένους δήμους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Κάτοικοι του χωριού Αλύκου και μαθητές του σχολείου με παραδοσιακές ενδυμασίες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία για να υποδεχθούν τον Πρόεδρο. Κάποια στιγμή είδαμε με έκπληξη την Δημοτική Αστυνομία να αφαιρεί την αλβανική και ελληνική σημαία από το μνημείο. Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό προκάλεσε αναβρασμό στους παραβρισκόμενους. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους αρνούμενοι να τιμήσουν έναν πρόεδρο που δεν σέβεται τα αναγνωρισμένα από το ίδιο το αλβανικό κράτος σύμβολα μας.

Στο άγριο πολιτικό κλίμα της Αλβανίας η Εθνική Ελληνική Μειονότητα ήταν και παραμένει υπόδειγμα νομιμότητας. Δεν ανέχεται όμως να προσβάλλονται τα δικά της σύμβολά και κεκτημένα όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα της χώρας, τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις".

