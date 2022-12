Πολιτική

Αβραμόπουλος: Η συμμετοχή μου στην Επιτροπή η οποία ερευνάται ήταν σχεδόν ανύπαρκτη

«Όταν διαπίστωσα ότι ο Οργανισμός είχε πέσει σε ατονία, δήλωσα την παραίτηση μου», διευκρίνισε ο Αβραμόπουλος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως δεν έχει δοθεί καμία εντολή για επείγουσα έρευα στην ΜΚΟ που συμμετείχε.

«Δέχθηκα πρόσκληση να είμαι μέλος της επιτροπής για την οποία γίνεται λόγος, όταν δεν ήμουν πλέον Ευρωπαϊκός Επίτροπος. Ζήτησα άδεια από τις αρμόδιες Αρχές της Ε.Ε, την οποία έλαβα κι έτσι μπήκα στην επιτροπή», διευκρίνισε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Σε ότι αφορά τον κ. Παντσέρι, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα προβεβλημένο πρόσωπο, το οποίο μάλιστα επί 3 χρόνια ήταν Πρόεδρος της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ε.Ε», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αβραμόπουλος.

«Όταν διαπίστωσα ότι ο Οργανισμός είχε πέσει σε ατονία, δήλωσα την παραίτηση μου», τόνισε ο κ, Αβραμόπουλος και συμπλήρωσε, «όσοι ρωτήθηκαν είπαν πως δεν είχα καμιά συμμετοχή στα κακώς κείμενα που ανέκυψαν».

«Η συμμετοχή μου στην επιτροπή για την οποία γίνεται έρευνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη», ολοκλήρωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

