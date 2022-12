Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Πού έκανε “βουτιά” στους -7,1 ο υδράργυρος

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Αρνητικές ήταν και σήμερα το πρωί οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με -7,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ παγετός σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Νευροκόπι (-6,6), Περιθώρι Νευροκοπίου (-6,2), Παρανέστι Δράμας (-6,2), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-5,9), Βουτύρο Καρπενησίου (-5,8) και Βαρικό Φλώρινας (-5,3 βαθμοί).

Ο καιρός σήμερα

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα αναμένονται την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στα βόρεια θα φθάσει τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

