Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Τα 3 ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα αποκάλυψε ευρωβουλευτής από την Πορτογαλία για τη "δράση" του Τζιόρτζι και της Καϊλή.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην απολογία της ελληνίδας ευρωβουλετού, η οποία αναμενόταν να αρχίσει στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος). Εντός της ημέρας αναμένεται να γνωρίζουμε εάν θα συνεχίσει να παραμένει προφυλακισμένη ή όχι. Η ίδια έφτασε στο δικαστήριο 10:50 ώρα Ελλάδας.

Στο δικαστικό συμβούλιο στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας έχει μεταφερθεί η Εύα Καϊλή, η οποία είναι αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο για τη φερόμενη εμπλοκή της στο μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού ευρωπαίων αξιωματούχων.

Στις περισσότερες από τέσσερις ώρες που βρέθηκε χθες στις φυλακές του Χάρεν η κ. Καϊλή με τους συνηγόρους της Μιχάλη Δημητρακόπουλο και Αντρέ Ριζόπουλο, εμφανίστηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσπαθώντας να καθοριστεί η υπερασπιστική της γραμμή αναφορικά με τις κατηγορίες. Μεταφέροντας την κατάστασή της, μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι η Εύα Καϊλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προβληματισμένη, ενώ αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

«Ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο»

Κληθείσα να σχολιάσει τις καταιγιστικές εξελίξεις, η πρώην ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών και υποψήφια για την προεδρία της Πορτογαλίας, Άνα Γκόμεζ, αποκάλυψε πως «ήξερα ότι υπήρχε δίκτυο με πρωτεργάτη τον Παντσέρι».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρώην ευρωβουλευτής εκτιμά ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ήταν το δεξί χέρι του Παντσέρι και ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης. «Είμαι σοκαρισμένη (από το σκάνδαλο) όπως όλοι, ανήσυχη, αλλά όχι τόσο έκπληκτη» είπε η Άνα Γκόμεζ. «Διότι στις τρεις θητείες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνέπεσαν με τον κ. Παντσέρι, μπορούσα να τον δω να ενεργεί ως πράκτορας του Μαρόκου».

Σε ερώτηση για το ποιος άλλος μπορεί να εμπλέκεται εκτός από τον Παντσέρι, είπε: «O Παντσέρι ήταν εύστροφος, έξυπνος. Είδαμε ότι δημιούργησε την ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα από αυτούς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε Κατάρ, Μαρόκο και όπου αλλού θα τον πλήρωναν». Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν βοηθός τότε, ήταν το δεξί του χέρι. Ειδικά επειδή ο Παντσέρι δεν μιλά άλλη γλώσσα εκτός από ιταλικά. Ο βοηθός του, (ο Τζιόρτζι) ήταν το πρόσωπο που συχνά διαπραγματευόταν με τους υπόλοιπους από εμάς, στα αγγλικά ή τα γαλλικά. Ήταν με τον Παντσέρι στο πλευρό του και ήταν προφανές ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του αρχηγού».

Ακόμα εκτίμησε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι το επίκεντρο της επιχείρησης, εξηγώντας το γιατί. «Δεν με εξέπληξε όταν ο Τζιόρτζι είπε στους δικαστές στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Τύπο, ότι η Εύα Καϊλή δεν ήταν το κέντρο της επιχείρησης. Μπορώ να το φανταστώ, διότι έχω συναντήσει την Εύα Καϊλή στην τελευταία μου θητεία, την έβρισκα πολύ όμορφη και κομψή. Δεν έβρισκα ποτέ ότι κάτι από όσα λέει είναι σημαντικό, είναι βαθύ ή γνήσιο. Δεν τη βλέπω ως το κέντρο του δικτύου, αλλά βλέπω τον Παντσέρι, όπως και τον Τζιόρτζι».

Στην ερώτηση αν μπορούσε να φανταστεί τότε, ότι ίσως ο Παντσέρι, ο Τζιόρτζι, η Καϊλή και άλλοι ευρωβουλευτές ή άλλοι βοηθοί θα μπορούσαν να είναι μέλη ενός κυκλώματος, απάντησε: «Με τον Παντσέρι και με τον Τζιόρτζι γνώριζα ότι είναι αλληλένδετοι, ότι ήταν μέρος κάποιου δικτύου. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι, αλλά ήξερα ότι το δίκτυο ήταν εκεί κι ότι ο ένας τρόπος που χρησιμοποιούσαν για να τραβήξουν ή να ουδετεροποιήσουν ευρωβουλευτές ήταν με το να τους προσκαλέσουν σε πολυτελή ταξίδια στο Μαρόκο».

Τα 3 ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει

Η Εύα Καϊλή θα κληθεί να απαντήσει σε 3 ερωτήματα στο δικαστήριο. Αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του "Πρωινού" είναι τα παρακάτω

γιατί όταν βρήκε τα χρήματα δεν ειδοποίησε την αστυνομία αλλά τον πατέρα της

γιατί βρεθηκαν παιδικά αντικείμενα στη βαλίτσα με τα χρήματα

γιατί όλα αυτά τα ταξίδια στο Κατάρ σε συνδυασμό με την ψηφοφορία υπέρ του Κατάρ σε επιτροπή που δεν συμμετείχε

Κύρτσος: Η Καϊλή είναι εξαιρετικά ικανή

Ο κ. Κύρτσος σε δηλώσεις του για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό' πως "η Καϊλή αυτοκαταστράφηκε, θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά, είναι πανέξυπνη και δεν έφτασε εκεί μόνο με όχημα την ομορφιά της".

Δεσμεύεται το οικόπεδό της στην Πάρο Παράλληλα, την ώρα που στις Βρυξέλλες κρίνεται η τύχη της Εύας Καϊλή, στην Ελλάα η ανεξάρτηση Αρχή καταπολέμηση μαύρους χρήματος, προχώρησε στη δέσμευση του οικοπέδου στην Πάρο της Εύας Καϊλή προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Πρόκειται για ένα οικόπεδο έκτασης επτά στρεμμάτων το οποίο αγοράστηκε από την Ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Παράλληλα, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που έχει το ζεύγος μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου. Πάντως, όπως είχε υποστηρίξει μέσω του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η ευρωβουλευτής, η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου νόμιμη και τα χρήματα δικαιολογούνται απο τις αμοιβές και τα εισοδήματά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο