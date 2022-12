Υγεία - Περιβάλλον

Η Ζωή Ράπτη μοίρασε αλκοολόμετρα σε οδηγούς (εικόνες)

Η κίνηση αυτή έγινε για να περιοριστεί η κατανάλωση αλκοόλ εν όψει των γιορτών και πόσο μάλλον όταν πρόκειται να οδηγήσει κανείς.

Περισσότερα από 600 ατομικά αλκοολόμετρα μοιράστηκαν σε διερχόμενους πολίτες και οδηγούς του Ηρακλείου, παρουσία της υφυπουργού Υγείας αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωής Ράπτη, από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης σε συνεργασία με την Τροχαία Ηρακλείου και τον ΣΥΦΑΚ (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης).

Οι συσκευές που διανεμήθηκαν ήταν μιας χρήσεως, ευγενική χορηγία του ΣΥ.ΦΑ.Κ. στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης και ελέγχουν τα επίπεδα αλκοόλης, ενημερώνοντας άμεσα την/τον οδηγό για την ικανότητα οδήγησής της/του.

Όπως τόνισε η κ. Ράπτη, η χρήση αλκοόλ συνδέεται άμεσα με τις ψυχικές ασθένειες συμπληρώνοντας ότι ενόψει των εορτών «οφείλουμε προκειμένου να είμαστε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα και μετά τις γιορτές, να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ και να τηρούμε τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» επισημαίνοντας ότι η δράση που υλοποιήθηκε, ενισχύει σημαντικά τον στόχο της πρόληψης.

Το ίδιο μήνυμα έστειλαν τόσο ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου, όσο ο διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, αλλά και ο γενικός διευθυντής του Ομίλου ΣΥΦΑΚ Δημήτρης Αλιμπέρτης, που όπως εξήγησαν θα επαναλάβουν την δράση μοιράζοντας κι άλλα ατομικά αλκοολόμετρα και ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, στελέχη της Δημόσιας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης διένειμαν ενημερωτικό φυλλάδιο στο κοινό με επισημάνσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας, προαγωγής της δημόσιας, ψυχικής και ατομικής τους υγείας και την παρότρυνση προσφοράς του σημαντικού δώρου ζωής, εκείνο της δωρεάς αίματος.

Φωτογραφίες: neakriti.gr

