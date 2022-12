Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε την νίκη

Ακόμη μια εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Την τρίτη εντός έδρας ήττα του στη Euroleague υπέστη ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες είδαν τον Ερυθρό Αστέρα να φεύγει νικητής στο... νήμα με 90-86 από το ΣΕΦ, για την 15η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στην έκτη εφετινή ήττα της (ρεκόρ 9-6).

Οι Σέρβοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με μεγάλο «διπλό», βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-7 και «πατώντας» στην οκτάδα.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-41, 62-65, 86-90

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Βιλερμπάν, γνωρίζοντας την ήττα, με 86-90, από τον Ερυθρό Αστέρα, στο ΣΕΦ, για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επέτρεψαν στον Ερυθρό Αστέρα να πετύχει 90 πόντους στο Φάληρο, ενώ η ομάδα του Πειραιά ήταν άστοχη σε δίποντα και τρίποντα. Τι κι αν οι Σέρβοι υπέπεσαν σε 16 λάθη, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει, με τον Μπαρτζώκα ν’ αφήνει στον πάγκο τον Σάσα Βεζένκοφ στο μεγαλύτερο μέρος της 4ης περιόδου, θεωρώντας πως απόψε δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ο Λαρεντζάκης προσπάθησε για μία ακόμη φορά με μεγάλα σουτ να αλλάξει τα δεδομένα και τα κατάφερε... προσωρινά, αλλά ο Λούκα Βιλντόσα (22 πόντους, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ) υπήρξε καταλυτικός στην επίτευξη της 8ης νίκης της ομάδας του Βελιγραδίου.

Ζημιά έκανε στον Ολυμπιακό και ο 22χρονος Σέρβος ψηλός Φιλίπ Πετρούσεφ, με 14 πόντους, 13 πρόσθεσε ο Λούκα Μίτροβιτς, ενώ από 12 είχαν οι Ντόμπριτς και Νέντοβιτς για την ομάδα του Ιβάνοβιτς.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 9-6, αφού ο Κώστας Σλούκας (14π., 9 ασ.) έχασε ευκαιρίες να ευστοχήσει σε κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία λεπτά του ματς. Ο Τάρικ Μπλακ είχε συγκομιδή 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ έμεινε στους 13 πόντους (1/4 τρίποντα), ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ.

Ο Ερυθρός Αστέρας που πέρασε για δεύτερη χρονιά νικηφόρα από το ΣΕΦ αγωνίστηκε χωρίς τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Χασάν Μάρτιν, τον Όγκνιεν Κούζμιτς και τον Φακούντο Καμπάτσο που δεν έχει ακόμη δικαίωμα συμμετοχής εξαιτίας του ban της Euroleague.

O Ολυμπιακός, στην Ευρώπη, επικεντρώνεται πλέον στο πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, το ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Παρασκευή (30/12, 21:00), για την 16η αγωνιστική. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα επιδιώξου να περάσουν νικηφόρα για να διευρύνουν σε 10-0 το νικηφόρο σερί τους κόντρα στους «πράσινους» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μπόλομποϊ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Ιβάνοβιτς επέλεξε στην πρώτη πεντάδα τους Βιλντόσα, Λάζιτς, Νέντοβιτς, Λαζάρεβιτς και Μίτροβιτς.

Με τρία τρίποντα από τους Παπανικολάου, Μπόλομποϊ και Κέιναν, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11-5 τρία λεπτά μετά το τζάμπολ. Όμως, η τριάδα των Νέντοβιτς, Λαζάρεβιτς και Μίτροβιτς είχε έτοιμη απάντηση, για να προσπεράσει με 11-12 ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Σάσα Βεζένκοφ βγήκε μπροστά, πήρε πρωτοβουλίες στην επίθεση (15-12), για να δεχτεί σερί 9-0 των Σέρβων και τον Νέντοβιτς να μετρά ήδη θ πόντους, όταν οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με +6 (15-21). Μπολομπόι και Βεζένκοφ... υπέγραψαν το «ερυθρόλευκο» σερί 7-0, χάρη στο οποίο ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +1, 22-21, στο τέλος της 1ης περιόδου.

Η ομάδα του Πειραιά είχε, όπως και στο 1ο δεκάλεπτο, ένα εξαιρετικό πρώτο τρίλεπτο, διάστημα στο οποίο άφησε στο -7 τον αντίπαλό τους (31-24). Ο Τάρικ Μπλακ στη ρακέτα και ο Σακίελ ΜακΚίσικ στην περιφέρεια ήταν οι δύο παίκτες που σήκωσαν στους... ώμους τους το σκοράρισμα των Πειραιωτών σε αυτό το διάστημα, με τον πρώτο να μαζεύει το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο. Ο Κώστας Σλούκας μπήκε στην... εξίσωση και με τρία διαδοχικά τρίποντα μετέτρεψε το 33-26 σε 42-30. Όμως, στη συνέχεια οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασαν τη συγκέντρωσή τους, κάτι στο οποίο συνετέλεσε και η πιεστική άμυνα των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε έξτρα κατοχές και έβαλε εύκολα καλάθια πλησιάζοντας ακόμη και στο -3 (44-41) από το -12. Οι εύστοχες βολές των Λούκα Μίτροβιτς και Λούκα Βιλντόζα σε συνδυασμό με την ευστοχία του Φιλίπ Πετρούσεφ έφεραν τους Πειραιώτες σε δύσκολη θέση. Με μία βολή από το πρώτο φάουλ του Μίτροβιτς, ο Σλούκας διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους, 45-41.

Η είσοδος του Φαλ στο «5» ήταν η επιλογή του Μπαρτζώκα με την έναρξη της 3ης περιόδου. Ο Γάλλος διεθνής μάζεψε ριμπάουντ, πέτυχε πόντους και μετά από δύο διαδοχικά τρίποντα του Κώστα Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός οικοδόμησε διαφορά οκτώ πόντων, 59-51. Μία ακόμη φορά, όμως οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαθαν “black out” επιτρέποντας στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 3-14 για το 62-65. Ο 22χρονος Σέρβος ψηλός, Φίλιπ Πετρούσεφ ήταν ο... κρυφός άσος που έβγαλε από το μανίκι του ο Ιβάνοβιτς, καθώς έφτασε τους 11 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 3 κοψίματα σε λιγότερα από 13 λεπτά συμμετοχής.

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς εξελίχτηκε σε… δήμιο του Ολυμπιακού με την έναρξη της 4ης περιόδου, αφού πέτυχε 8 διαδοχικούς πόντους με δύο τρίποντα, για το +10 του Ερυθρού Αστέρα σε δυόμιση λεπτά, 63-73. Οι Μπόλομποϊ και ΜακΚίσι ήταν άστοχοι στο άλλο μισό του παρκέ όσο ο Ντόμπριτς ανέβαζε τη διαφορά. Ο Μπαρτζώκας άφηνε τον Σάσα Βεζένκοφ στον πάγκο στο 4ο δεκάλεπτο, θεωρώντας πως δεν είναι σε καλή βραδιά. Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 65-73, αλλά το τρίποντο του Πετρούσεφ (65-76) «πάγωσε» το ΣΕΦ. Το +11 (67-78) του Ερυθρού Αστέρα από βολές του Ντόμπριτς δεν άφηνε περιθώρια για αισιοδοξία στον Ολυμπιακό. Το εύστοχο τρίποντο του Λαρεντζάκη και οι δύο βολές του Άλεκ Πίτερς αναπτέρωσαν το ηθικό των παικτών του Ολυμπιακού (72-78) κι ενώ απέμεναν 5:02 για τη λήξη του αγώνα. O Μίτροβιτς αξιοποίησε μόνο τη μία βολή από φάουλ του Τάρικ Μπλακ (72-79), με τον Μπλακ να ευστοχεί με τη σειρά του σε 3/4 βολές (75-79) κι ενώ ο Βεζένκοφ πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ στο 4ο δεκάλεπτο. Το τρίποντο του Βιλντόσα (75-82) ήταν... ό,τι δεν χρειαζόταν η ομάδα του Πειραιά, ενώ ο Λαρεντζάκης αστόχησε σε τρίποντο με τον Ολυμπιακό να ζητά φάουλ πάνω στο σουτ από τον Λάζιτς (τον χτύπησε με τον αγκώνα), αλλά οι διαιτητές να μην το καταλογίζουν.

Ο Μπράνκο Λάζιτς με 5ο φάουλ κάθισε στον πάγκο για να σταματήσει με φάουλ τον Μπλακ ο Ντόμπριτς. Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού μείωσε σε 77-82 και μετά το άστοχο τρίποντο του Βιλντόσα, ο Σάσα Βεζένκοφ έφερε τον Ολυμπιακό στο -3 (79-82). Και αμέσως μετά ο Βεζένκοφ πήρε επιθετικό φάουλ από τον Πετρούσεφ στα 2:03΄΄ πριν τη λήξη. Όμως, ο Σλούκας ήταν άστοχος σε ελεύθερο τρίποντο από την κορυφή, με τον Ντόμπριτς να μαζεύει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ριμπάουντ για τον Ερυθρό Αστέρα. Οι διαιτητές υπέδειξαν φάουλ του Παπανικολαου στον Βιλντόσα, με τον Aργεντινό να είναι αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών (79-84). Απέμεναν 1:13΄΄ όταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τρίποντο «έγραψε» το 82-84 και στο ΣΕΦ οι φίλαθλοι αναθάρρησαν. Όμως, ο Ντόμπριτς βρήκε τρόπο να ευστοχήσει (82-86). Με 2/2 βολές ο Μπλακ μείωσε ξανά στους 2 πόντους για την ομάδα του Πειαιά (84-86). Ο Βιλντόσα αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, αλλά άστοχος αποδείχτηκε σε τρίποντο και ο Σλούκας. Ο Παπανικολάου υπέπεσε σε 4ο φάουλ στα 5΄΄ πριν το τέλος του ματς και ο Βιλντόσα με 2/2 βολές έφερε την ομάδα του σε θέση ισχύος. Στα 2΄΄ ο Σλούκας πέτυχε μακρινό σουτ δύο όμως πόντων, 86-88. Ο Παπανικολάου έκανε 5ο φάουλ, στα 2,1΄΄, πάνω στον Βιλντόσα και αυτός με 2/2 βολές «σφράγισε» τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα, με 86-90, μέσα στο ΣΕΦ.

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Ρόσι (Ιταλία), Κοβάλσκι (Πολωνία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 5 (1), Λαρεντζάκης 8 (2), Φαλ 5, Σλούκας 14 (3), Βεζένκοφ 13 (1), Παπανικολάου 9 (3), Μπόλομποϊ 9 (1), Πίτερς 2, Μπλακ 14, ΜακΚίσικ 7

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 22 (2), Λαζάρεβιτς 8, Μίτροβιτς 13, Λάζιτς 6 (2), Ντόμπριτς 12 (2), Νέντοβιτς 12 (2), Μάρκοβιτς, Πετρούσεφ 14 (2), Μπέντιλ 3 (1).

