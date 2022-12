Πολιτική

“Qatar gate” - Καϊλή: “πολιτική απόφαση η προφυλάκιση, δεν θα γίνει έφεση”

Τι ζήτησε η πλευρά της ήδη έγκλειστής στις φυλακές πολιτικού, τι είπε ο Εισαγγελέας για πιθανή απαγωγή της εάν αφεθεί ελεύθερη. Γιατί δεν αποφυλακίστηκε με “βραχιολάκι”;

Για ακόμη έναn μήνα θα διατηρηθεί η προφυλάκιση για την Εύα Καϊλή όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Mega έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να κατατεθεί έφεση στην απόφαση για προφυλάκιση της Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο αρμόδιος εισαγγελέας φέρεται να έχει λάβει ήδη την απόφασή του, ενώ όπως υποστήριξε ο Βέλγος εισαγγελέας δέχεται πιέσεις από τον Τύπο και το πολιτικό περιβάλλον της ΕΕ.

«Για ένα μήνα ακόμη θα παραμείνει η προσωρινή της κράτηση. Βέβαια οι τοποθετήσεις του εισαγγελέα, προδίκαζαν το αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος και πρόσθεσε «έγινε πρόταση από εμάς να διατάξει το δικαστήριο τον κατ’ οίκον περιορισμό, όπου σε αυτή την περίπτωση η κ. Καϊλή δεν θα είχε καμία ηλεκτρονική συσκευή, ένα σταθερό τηλέφωνο, το οποίο να παρακολουθείται από την αστυνομία».

Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή αρχικά ερωτήθηκε τι έκανε την εισαγγελέα να κρίνει με τόση αυστηρότητα και απάντησε:

«Να σας δώσω μία εικόνα πώς ήταν το μονομελές δικαστήριο. Υπήρχε μία πολύ νέα πρωτοδίκης που ήταν η πρόεδρος και δίπλα της ήταν ο ανακριτής της υπόθεσης που ήταν κατά 25 έτη μεγαλύτερος της, της έκανε ενημέρωση και είπε ο ανακριτής ”κ. Πρόεδρε όσο αφορά την διαφθορά σε βάρος της κ. Καϊλή δεν έχω ακόμα στοιχεία και όσο αφορά το ξέπλυμα είναι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κοινή κατοικία και αποτελούν ένα στοιχείο και όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση δεν φαίνεται από πουθενά».

Σχετικά με τον φόβο αλλοίωσης στοιχείων από την πλευρά της πρώην αντιπροέδρου της Ευρωβουλής ο δικηγόρος της απάντησε: «Τέτοιος φόβος δεν υπάρχει και μην ξεχνάτε ότι ο ανακριτής είπε δεν έχει στοιχεία για την διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και την εγκληματική οργάνωση».

«Με πολιτικά κριτήρια η απόφαση για την προφυλάκιση της Εύας Καϊλή»

Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι η πρόεδρος του μονομελούς δικαστηρίου δεν είχε στην διάταξή της ούτε ένα πραγματικό γεγονός που να αποδεικνύει ότι είναι ύποπτη φυγής, δεν έχει ένα πραγματικό περιστατικό που να εξηγεί ότι η κ. Καϊλή μπορεί να δυσκολέψει την ανάκριση, είναι ένα κείμενο χωρίς πραγματικά στοιχεία, ανέφερε ο δικηγόρος και υπογράμμισε ότι στην αγόρευσή του ζήτησε να αξιολογηθεί η πελάτης του με νομικά κριτήρια κι όχι με πολιτικά κριτήρια.

Σχετικά με την ανάλυση της διάταξη της πρόεδρου του μονομελές δικαστήριο την περιέγραψε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος «ήταν σαν να διαβάζω εφημερίδα, δεν υπήρχε ούτε ένα νομικό επιχείρημα».

Από την πλευρά της, η κ. Καϊλή έχει ειπωθεί και έχει παραδεχτεί ότι και στο παρελθόν είχαν μπει στο σπίτι της και άλλες βαλίτσες με χρήματα και επιπλέον μέσα στην βαλίτσα με τις δεσμίδες με τα χρήματα βρέθηκαν και μπιμπερό της κόρης της κ. Καϊλή και βρεφικό γάλα.

Σε ερώτηση εάν αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί ότι δείχνει μία προετοιμασία, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επεξήγησε: «Σήμερα η διαδικασία ήταν για το εάν θεωρείται ύποπτη φυγής η Εύα Καϊλή ή εάν είναι ύποπτη να καταστρέψει στοιχεία της ανακρίσεως. Τα χρήματα που βρέθηκαν μέσα στην κοινή κατοικία ήταν σοκαριστικό και για την ίδια, την Εύα Καϊλή ”είναι σαν έχεις ένα τέρας μέσα στο σπίτι”, του τόνισε η πρώην αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου».

