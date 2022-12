Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: Διαφήμιση για μελομακάρονα με οθόνες σε σακίδια πλάτης! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ιδέα που έρχεται από το εξωτερικό και "κλέβει" τα βλέμματα και τις εντυπώσεις.

Από αλλο πλανήτη φαίνεται να είναι η διαφήμιση ενός καταστήματος εστίασης στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η ιδέα αυτή έρχεται από το εξωτερικό.

Οθόνες υψηλής ευκρίνειας τοποθετούνται σε backpack και προβάλλουν το μήνυμα του διαφημιζόμενου. Φορώντας κάποιος ένα τέτοιο σακίδιο πλάτης, αποτελεί την ιδανική κινητή διαφήμιση.

Πρόκειται για μια τελείως πρωτότυπη ιδέα, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμφίβολα "τραβάει" τα βλέμματα των περαστικών!

Έτσι λοιπόν, νεαροί φορώντας σακίδια πλάτης με οθόνες υψηλής ευκρίνειας στις οποίες προβάλλονται τα μελομακάρονα που παρασκευάζει το κατάστημα αλλά και το λογότυπό του, «οργώνουν» πολυσύχναστα σημεία του κέντρου διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τόσο την επιχείρηση όσο και τις μελωμένες λιχουδιές!

Άλλωστε, είναι η πρώτη φορά που θα δει κανείς «κινούμενα» σακίδια πλάτης με οθόνες και μάλιστα στην Τσιμισκή ή την Αριστοτέλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα μεταφοράς: Τα δρομολόγια για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια

Τροχαίο - Παραλιακή: Ανατροπή αυτοκινήτου στην Ποσειδώνος (εικόνες)

“Qatar gate” - Καϊλή: “πολιτική απόφαση η προφυλάκιση, δεν θα γίνει έφεση”