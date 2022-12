Συνταγές

Μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φανταστικά μελομακάρονα με όλα τα μυστικά από την Αργυρώ.

Μία φανταστική και εύκολη συνταγή για μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που δεν θα χορταίνετε να τη δοκιμάζετε και να τη φτιάχνετε ξανά και ξανά.

Γιατί η μία δόση δεν είναι ποτέ αρκετή!

Υλικά





240 γρ. ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο

240 γρ. ελαιόλαδο ελαφρύ

50 γρ. κονιάκ

160 γρ. χυμός φρέσκου πορτοκαλιού

1 κ.γ. κοφτό σόδα μαγειρική

200 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ.γ. κοφτό γαρύφαλλο

2 κ.γ. κοφτά κανέλα

2 πορτοκάλια ακέρωτα (ξύσμα)

900 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. κοφτά μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι

400 γρ. ζάχαρη

400 γρ. νερό

400 γρ. μέλι θυμαρίσιο

1/2 λεμόνι (ακέρωτο)

Αλεσμένο φυστίκι Αιγίνης ή καρύδι (για το πασπάλισμα)

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Ταραχοπούλου: η 12χρονη λέει ότι ο “Μιχάλης” είχε και δεύτερο προφίλ (βίντεο)

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων