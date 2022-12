Κοινωνία

Χριστούγεννα- έξοδος: Χωρίς προβλήματα η κίνηση στα λιμάνια

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αναμένεται να διακινηθούν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Που είναι υποχρεωτική η μάσκα στα πλοία.

Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, ενώ καλό είναι οι επιβάτες που αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα να είναι μία ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού οι επιβάτες είναι υποχρεωτικό να φορούν μάσκες στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των εταιρειών έως χθες το μεσημέρι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά 10 αφίξεις πλοίων με 10.500 επιβάτες και 12 αναχωρήσεις με 5.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων του υπουργείου Ναυτιλίας, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 12 αναχωρήσεις πλοίων και 20 αναχωρήσεις για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Πέντε αναχωρήσεις πλοίων θα γίνουν από το λιμάνι της Ραφήνας και 4 από το Λαύριο.

