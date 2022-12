Τοπικά Νέα

Αγρίνιο: μαθητής ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μαθητές φέρεται να είχαν διαφωνίες με τον μαθητή που ξυλοκόπησαν.

Στο επίκεντρο το Αγρίνιο για ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο. Ξυλοδαρμός μαθητή από εξωσχολικούς προκάλεσε σοκ και δέος σε καθηγητές και συμμαθητές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε ολικό κάταγμα στο χέρι από το χτύπημα που δέχτηκε με γκλομπ.

Η επίθεση προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελούνταν από 7 παιδιά.

Οι λόγοι της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ έρευνα συνεχίζεται.

Ολα ξεκίνησαν χθες το πρωϊ στο 6ο Λύκειο Αγρινίου, όταν η ομάδα των 7 ατόμων μπήκε στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος αναζητώντας μαθητή, με τον οποίο όπως φαίνεται είχαν διαφορές. Οταν τον εντόπισαν άρχισαν να τον κυνηγούν μέσα στο σχολείο και να τον χτυπούν, παρά το γεγονός πως το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγητές που έσπευσαν να σταματήσουν τον καυγά.

Πηγή: agriniotimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ερντογάν: Η Ελλάδα συμπεριφέρεται με κτηνώδη τρόπο