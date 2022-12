Κόσμος

Η “Sun” ζήτησε συγγνώμη για την επίθεση στην Μέγκαν Μαρκλ

Σε άρθρο του ο Τζέρεμι Κλάρκσον είχε γράψει «ονειρεύομαι να βγει γυμνή στους δρόμους και να της ρίχνουν περιττώματα». Η ανακοίνωση της βρετανικής εφημερίδας.

Η βρετανική εφημερίδα Sun ζήτησε συγγνώμη σήμερα για το άρθρο του τηλεοπτικού παρουσιαστή Τζέρεμι Κλάρκσον για τη Μέγκαν Μαρκλ, τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, το οποίο στις αρχές της εβδομάδας έσπασε κάθε ρεκόρ καταγγελιών στον οργανισμό δημοσιογραφικής δεοντολογίας της Βρετανίας.

«Εμείς στη Sun λυπούμαστε για τη δημοσίευση αυτού του άρθρου και ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη» ανέφερε η ανακοίνωση της εφημερίδας, διευκρινίζοντας ότι το κείμενο του Κλάρκσον αποσύρθηκε από τον ιστότοπο και το αρχείο της.

Στο άρθρο γνώμης, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Κλάρκσον έγραφε για τη Μέγκαν: «Τη νύχτα, αδυνατώ να κοιμηθώ καθώς, ξαπλωμένος εκεί, τρίζω τα δόντια και ονειρεύομαι την ημέρα που θα την βάλουν να παρελάσει γυμνή στους δρόμους όλων των βρετανικών πόλεων ενώ το πλήθος θα φωνάζει «Ντροπή» και θα της πετάει περιττώματα».

Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Δεοντολογίας του Τύπου (IPSO) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλαβε περισσότερες από 17.500 καταγγελίες για το άρθρο, τις περισσότερες που έχει δεχτεί ποτέ για οποιοδήποτε άλλο κείμενο από την ίδρυσή του το 2014.

Περισσότεροι από 60 βουλευτές υπέγραψαν μια επιστολή που συνέταξε η Καρολάιν Νόουκς, η πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας του κοινοβουλίου και απευθυνόταν στη διεύθυνση σύνταξης της Sun προειδοποιώντας ότι τέτοια άρθρα συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος μίσους και βίας κατά των γυναικών.

Στη δική του ανακοίνωση στο Twitter, την Δευτέρα, ο Κλάρκσον ανέφερε ότι «τρόμαξε με τον πόνο που προκάλεσε» και υποσχέθηκε ότι «θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον».

