Ρωσία: Φωτιά σε γηροκομείο - Δεκάδες νεκροί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία με θύματα ηλικιωμένους, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στον οίκο ευγηρίας.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Κεμέροβο της Σιβηρίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου φιλοξενούνταν δεκάδες ηλικιωμένοι.

Έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

??#BREAKING: 11 people killed in fire at nursing home?

??#Kemerovo l #Russia ?

Multiple firefighters and Emergency crews are on the scene of a deadly fire Officials are reporting that 11 people have sadly been killed in a fire at were in a nursing home in Kemerovo Russia pic.twitter.com/mCEAIDRnkY