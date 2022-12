Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός: Βαριά πρόστιμα για τα επεισόδια στους “Ζωσιμάδες”

Ποιες ποινές επιβλήθηκαν σε ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακό για τα επεισόδια στον μεταξύ τους αγώνα. "Καμπάνα" και στην ΑΕΚ.



Με τιμωρία της έδρας του για δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα, εξαιτίας των όσων συνέβησαν στον αγώνα της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό για τη 14η ημέρα της Σούπερ Λίγκας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο «Άγιαξ της Ηπείρου» θα αγωνιστεί χωρίς τους οπαδούς του σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια: με την ΑΕΚ για τη 16η (Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023, 20:00) και με τον Παναθηναϊκό για τη 18η αγωνιστική (Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, 20:30).

Ακόμη, με «βαριά» πρόστιμα τιμωρήθηκαν τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι «ερυθρόλευκοι» για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στους «Ζωσιμάδες», πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα της Super League, την περασμένη Τετάρτη (21/12).

Σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή της διοργανώτριας αρχής, η ηπειρωτική ομάδα θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 66.000 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη χρηματική ποινή για τους «ερυθρόλευκους» ανέρχεται στα 59.000 ευρώ.

Περαιτέρω, η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.500 ευρώ για την αναμέτρηση με τη Λαμία, ενώ απαλλακτική ήταν η απόφαση του αθλητικού δικαστή για την ΠΑΕ Ιωνικός και τους Ι. Τσιριγώτη (πρόεδρος) και Δ. Αλεξόπουλο (αναλυτή), αναφορικά με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

