Παραμονή Χριστουγέννων: Ο Θανάσης τους έστειλε στο κρατητήριο

Ολονυχτία στο Τμήμα έκανε η παρέα των ανδρών, στους οποίους πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, οχτώ άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε ημεδαποί και τρεις αλλοδαποί, για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομο τζόγο.

Η σύλληψη τους έγινε κατά τον έλεγχο σε καφενείο του Δήμου Χερσονήσου όπου διαπιστώθηκε ότι ένας από τους ημεδαπούς που ήταν και ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είχε επιτρέψει σε επτά άτομα τη συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιχνιδιου "ΘΑΝΑΣΗΣ" με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και με απόδοση κερδών στους παίκτες και το διοργανωτή, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του καταστήματος και σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.345 ευρώ και πέντε τράπουλες.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ρέθυμνο: Έστησαν χοντρό παιχνίδι με ζάρια σε καφενείο

Στη σύλληψη 6 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου συνέλαβαν πέντε άντρες και γυναίκα σε ένα κατάστημα-καφενείο της περιοχής για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Το κατάστημα ανήκει σε έτερο άντρα ο οποίος την ώρα που είχε «στηθεί» το παιχνίδι φαίνεται να απουσίαζε ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα που συνελήφθη ήταν προσωρινά υπεύθυνη της επιχείρησης. Η φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να είχε επιτρέψει στους άλλους 5 συλληφθέντες να «στήσουν» παιχνίδι με ζαριά ποντάροντας και χρήματα μέσα στη επιχείρηση.

Επιπλέον σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• το χρηματικό ποσό των 2.040 ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και

• 2 ζεύγη ‘κύβοι΄- ζάρια

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

