Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξελέγη ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος

Με ισχυρή πλειοψηφία εξελέξη από την Ιερά Σύνοδο ο διάδοχος του κυρού Χρυσοστόμου. Ποιος είναι ο νέος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής και πάσης Κύπρου είναι από σήμερα ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ο οποίος εξασφάλισε την πλειοψηφία στην ψηφοφορία που έγινε εντός της Ιεράς Συνόδου.

Τα σενάρια για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές επιβεβαιώθηκαν και ο Μητροπολίτης Πάφου έχει αναδειχθεί στον 76ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Ο Πάφου Γεώργιος στις αρχιεπισκοπικές εκλογές της περασμένης Κυριακής εξασφάλισε 30.188 ψήφους (18,39%), ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος 58.573 (35,68%) και ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας 29.708 (18,10%).

Επικοινώνησα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και τον συνεχάρηκα για την εκλογή του ενώ του ευχήθηκα κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.

Ο νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου θεωρείται η συνέχεια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’. Από το 2006 και την εκλογή του Χρυσοστόμου Β’ στον αρχιεπισκοπικό θρόνο μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές θεωρείτο εκ των στενότερων συνεργατών του Μακαριότατου με κοινές θέσεις και απόψεις στα σοβαρά ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία μας.

Η διαδρομή Αθηαίνου – Πάφος – Αρχιεπισκοπή

Ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος γεννήθηκε στην Αθηαίνου την 25ην Μαΐου 1949.

Το 1967 αποφοίτησε του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1968-1972). Στο ίδιο πανεπιστήμιο σπούδασε και Θεολογία κατά τα έτη 1976-1980. Έκανε μετεκπαίδευση στην Αγγλία στην Χημεία και την Θεολογία.

Την 23ην Δεκεμβρίου 1984 χειροτονηθεί Διάκονος υπό του Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος Βαρνάβα και την 17ην Μαρτίου 1985 χειροτονηθεί Πρεσβύτερος και προεχειρίσθη εις Αρχιμανδρίτην υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α. Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου.

Παράλληλα με τα προαναφερόμενα καθήκοντά του εργάστηκε και ως καθηγητής της Χημείας σε Σχολές Μέσης Εκπαιδεύσεως. Το 1993 προήχθη σε Βοηθό Διευθυντή.

Εξ αφορμής της συλλήψεως και κακοποιήσεώς του υπό των τουρκικών στρατευμάτων κατά την διάρκεια αντικατοχικής εκδηλώσεως, το 1989, κατέθεσε προσφυγή (No 15300/89) εναντίον της Τουρκίας στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιον της Ευρώπης δια της υπ’ αριθμόν 507/3.2.94 αποφάσεώς του καταδίκασε, για ππρώτη φοράν, την Τουρκία για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο και της επέβαλε χρηματικό πρόστιμο.

Στις 24 Απριλίου 1996 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και στις 26 Μαΐου 1996 χειροτονηθεί σε Επίσκοπο.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Πάφου και την επομένη έγινε η εγκαθίδρυσή του.

Εκπροσώπησε την Εκκλησία της Κύπρου στις Πανορθόδοξες Διασκέψεις και στον διάλογο μετά των Ρωμαιοκαθολικών. Είναι επίσης πρόεδρος της επιτροπής Βιοηθικής και Παιδείας της Ιεράς Συνόδου.

Πηγή: ΑΝΤ1 Κύπρου

