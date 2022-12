Faithless: Πέθανε ο Maxi Jazz

Η ανακοίνωση του θανάτου του καλλιτέχνη έγινε από την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook

Σε ηλικία 65 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Maxi Jazz, ο τραγουδιστής των «Faithless».

Η ανακοίνωση του θανάτου του καλλιτέχνη έγινε από την επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook στην οποία αναφέρεται:

«Είμαστε συντετριμμένοι καθώς σας ανακοινώνουμε πως ο Maxi Jazz πέθανε εχθές το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε την ζωή μας με τόσους τρόπους. Έδωσε πραγματικό νόημα στην μουσική μας».

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. ???? pic.twitter.com/4R88rg8Aza