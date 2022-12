Οικονομία

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: “μπαίνει στις ράγες” η υλοποίηση του έργου

Τι προβλέπεται για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, που θα δώσει "ανάσα" στην Δυτική Αττική.

Δημοπρατείται τον Ιανουάριο του 2023 ένα από τα σημαντικότερα έργα του σιδηροδρόμου, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής.

Ένα έργο που με την ολοκλήρωση του θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη στη Δυτική Αττική διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών της περιοχής. Η νέα αυτή γραμμή του προαστιακού θα ξεκινά από τα 'Ανω Λιόσια, θα διασχίζει τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα και θα τερματίζει στα Μέγαρα, με επτά νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ενώ θα διευκολύνει, ευρύτερα, τη μετάβαση των εργαζομένων στον μεγάλο αριθμό εταιρειών διανομής, αποθήκευσης και διαμεταφοράς προϊόντων που έχουν την έδρα τους δυτικά της Αθήνας.

Το έργο θα εκτελεστεί στον υφιστάμενο κλάδο γραμμής και αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας Σιδηροδρομικής Γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα: 'Ανω Λιόσια - Νέος Σ.Σ. Μεγάρων έως τον Π.Σ. Μεγάρων (τμήμα έργου με δικαίωμα προαίρεσης). Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 132, 61 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 106,95 εκατ. ευρώ).

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου 2023 και δύο μέρες αργότερα θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο που έχει δημοπρατήσει ο ΟΣΕ εδώ και δύο δεκαετίες.

Ειδικότερα, αφορά στην κατασκευή νέας γραμμής μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας, από τα 'Ανω Λιόσια μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, εξυπηρετώντας τις κατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Λουτρόπυργου, καθώς και Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων. Επιπροσθέτως, θα εξυπηρετεί και τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (BEA) και Ελευσίνας (BEE). Κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προβλέπονται οι ακόλουθοι σταθμοί:

ΕΛΠΕ Ασπροπύργου,

Ασπροπύργου,

Βαμβακιάς,

Ελευσίνας,

ΕΛΠΕ Ελευσίνας,

Λουτρόπυργου,

Νέας Περάμου και

Μέγαρα (ως προαίρεση).

Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση μετά τις διασυνδέσεις με το ΣΚΑ - Κιάτο. Παράλληλα, θα συνδέει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε όλο το μήκος, η νέα Σιδηροδρομική Γραμμή προβλέπεται με διατομή μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής. Ειδικότερα το τμήμα Λιόσια - ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, η γραμμή έχει μελετηθεί προκειμένου να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα διπλασιασμού με αξονική απόσταση 3,80 μ., χωρίς ο σχεδιασμός αυτός να θίγει την εν λειτουργία μονή Σιδηροδρομική Γραμμή. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η μελέτη αποκατάστασης των κάθετων οδικών διελεύσεων που θίγονται από την αναβάθμιση της υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής.Επιπρόσθετα, θα εξυπηρετεί το φορτίο μεταφοράς των εμπορευμάτων για τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για διέλευση επιβατών στις γραμμές του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρομικού Δικτύου (ΣΚΑ - Κιάτο, Α. Λιοσίων και σταθμός Μεγάρων). Συνολικά η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 28 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Πρακτικά εφόσον το έργο υπογραφεί εντός του 2023 θα μπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Όπως όλα τα σιδηροδρομικά έργα, θα χρειαστεί και μια περίοδος δοκιμαστικών δρομολογίων πριν τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί το μοναδικό αμιγώς κατασκευαστικό σιδηροδρομικό έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο. Με αυτό το έργο ο Προαστιακός της Αθήνας θα αποκτήσει ακόμα μια γραμμή που θα εξυπηρετεί τα δυτικά προάστια της πόλης, την βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου-Ελευσίνας αλλά και την Δυτική Αττική μέχρι τα Μέγαρα. Συνολικά θα είναι η 4η γραμμή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που διαμορφώνονται ως εξής: Χαλκίδα-Αθήνα, Πειραιάς-Κιάτο , Πειραιάς-Αεροδρόμιο και 'Ανω Λιόσια- Μέγαρα.

Αντικείμενο του έργου

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην ανακαίνιση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις αρχές Διαλειτουργικότητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλεϋ 25kV/50 Hz, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης με ETCS L1 με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους σταθμούς και στάσεις του έργου (ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπουργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων). Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες αντικατάστασης μικρών και μεγάλων τεχνικών γραμμής, υδραυλικά έργα σε όλο το μήκος, αποκαταστάσεις και ενισχύσεις τεχνικών γραμμής καθώς και εργασίες κατασκευής αποβαθρών. Σημειώνεται πως στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται και ο κλάδος γραμμής προς τον παλαιό σταθμό Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης που ενεργοποιείται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

