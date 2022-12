Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: Κατήγγειλε εργοδότη, όμως δεν υπήρχε αστυνομικός για να τον συλλάβει!

Για έξαρση του φαινομένουν μη καταβολής του Δώρου σε εργαζόμενους κάνουν λόγο συνδικαλιστές, που κατέγραψαν φέτος ρεκόρ από καταγγελίες υπαλλήλων.

Περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά ήταν φέτος οι καταγγελίες εργαζομένων στη Ρόδο για τη μη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων από τους εργοδότες τους με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες και να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Ροδιακή», σημειώθηκαν 14 καταγγελίες από εργαζόμενους που μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του, δηλαδή στις 21 Δεκεμβρίου, δεν είδαν στο λογαριασμό τους το δώρο των Χριστουγέννων σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση έγινε καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα του νησιού μας προκειμένου να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία όπως προβλέπει ο νόμος, η οποία όμως τελικά δεν προχώρησε καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη αστυνομική δύναμη για να συλληφθεί ο εργοδότης!

Σε κάθε περίπτωση, η έξαρση του φαινομένου φέτος προκαλεί εύλογα ερωτηματικά καθώς πρόκειται μάλλον για σοβαρές περιπτώσεις που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα σημειώνονται σε μία χρονιά κατά την οποία σχεδόν όλοι οι κλάδοι της επιχειρηματικότητας ευνοήθηκαν λόγω της καλής τουριστικής περιόδου.

Από τις περιπτώσεις αυτές ξεχωρίζουν τέσσερις που θεωρούνται ως οι πιο σοβαρές, ενώ υπήρξαν και τηλεφωνήματα στο Εργατικό Κέντρο της Ρόδου όπου και έγιναν οι καταγγελίες ότι τα χρήματα του δώρου δεν εμφανίστηκαν στους λογαριασμούς, ίσως επειδή οι κάτοχοί τους είχαν διαφορετικές τράπεζες από αυτήν του εργοδότη.

Οι τέσσερις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτη Εγγλέζο, οι τέσσερις αυτές σοβαρές καταγγελίες αφορούσαν εργοδότες στους τομείς της εστίασης, της συσκευασίας τροφίμων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) στη Μεσαιωνική Πόλη.

Μάλιστα μία περίπτωση που αφορούσε βιοτεχνία συσκευασίας τροφίμων κατέληξε σε αστυνομικό τμήμα του νησιού όπου η εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση.

Για τις υπόλοιπες τρεις δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι και χθες για να εμφανιστούν τα χρήματα στο λογαριασμό αν και οι εργοδότες είπαν προφορικά στους εργαζόμενους ότι δεν θα τους πληρώσουν το δώρο γιατί... δεν προβλέπεται στη συμφωνία που έκαναν! Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βαρύτητα καθώς από το νόμο η καταβολή του δώρου είναι υποχρεωτική ακόμα και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος το αρνηθεί.

«Περιμένουμε για να είμαστε νομότυποι ώστε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς στην περιοχή μας έχουμε τέτοια φαινόμενα μετά από μία σεζόν η οποία πήγε πολύ καλά για όλους. Επικαλούνται ορισμένοι κακοί εργοδότες ότι η συμφωνία που έγινε με τους εργαζόμενους ήταν χωρίς το δώρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, απαγορεύεται δια νόμου κάθε τέτοια συμφωνία και ακόμα και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνηθεί την καταβολή του δώρου θα γίνει οπωσδήποτε η κατάθεσή του στην τράπεζα και όχι στο χέρι με μετρητά. Είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου που δεν αναιρείται» δήλωσε ο κ. Εγγλέζος.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της εργαζόμενης στη βιοτεχνία συσκευασίας τροφίμων, θα κατατεθεί μήνυση που θα κοινοποιηθεί στον εργοδότη της ώστε να πληρωθεί.

Σημειώνεται ότι εκτός από τις 4 περιπτώσεις, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου δέχτηκε και άλλα 10 τηλέφωνα για καταγγελίες.

Δύο περιπτώσεις από αυτές αφορούσαν ξενοδοχεία, αλλά μετά από συνεννοήσεις που έγιναν το θέμα τακτοποιήθηκε και θα γίνει καταβολή έστω και εκ των υστέρων.

Πάντως το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει από την Τρίτη μετά τις αργίες των εορτών και ανάλογα με τις εξελίξεις θα κινηθεί και το ΕΚΡ

Ενώ είναι κακοί επιχειρηματίες, ζητούν προσωπικό!

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Εγγλέζος, τόνισε ότι πέρσι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ λιγότερες οι καταγγελίες και αφορούσαν για μία ακόμα χρονιά συγκεκριμένους κακούς επιχειρηματίες που συνήθιζαν να μην καταβάλλουν το δώρο. Φέτος όμως οι περιπτώσεις αυξήθηκαν, αν και όπως οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δηλώνουν η σεζόν πήγε πολύ καλά.

«Είναι ορισμένοι που απειλούν τους εργαζόμενούς τους και τους συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο και μετά έρχονται στο Εργατικό Κέντρο και μας ζητάνε να κάνουμε προσπάθειες να βρούμε κόσμο για να πάει να δουλέψει στις επιχειρήσεις τους.

Και η ΓΣΕΕ έβγαλε ανακοίνωση, φαίνεται είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα ας πούμε ότι δεν είχαν τουριστική περίοδο, δεν δούλεψαν οι επιχειρήσεις, αλλά εδώ σε μία περιοχή που οι επιχειρηματίες λένε ότι δούλεψαν πολύ, επιτρέπεται να μην πληρώνουν το προσωπικό τους;» αναρωτήθηκε προσθέτοντας:

«Και δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά. Για παράδειγμα, στη βιοτεχνία τροφίμων για την οποία έγινε η καταγγελία, το ποσό ήταν 560 ευρώ ενώ στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ήταν στα 700 με 750 ευρώ».

Με την ευκαιρία έκανε γνωστό ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν πληρώθηκε και το υπόλοιπο προσωπικό συνολικά 6 άτομα, αλλά οι υπηρεσίες μπορούν να ασχοληθούν μόνο με την περίπτωση κατά την οποία η εργαζόμενη προχώρησε σε καταγγελία.

Αν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δεν κάνουν το ίδιο, τότε δεν μπορούν να κινηθούν αντίστοιχες διαδικασίες και για εκείνους. Πάντως, η συγκεκριμένη επιχείρηση χρωστά και χρήματα από τον μισθό των εργαζομένων.

«Να μη φοβούνται να καταγγείλουν»

Ο κ. Εγγλέζος απευθύνει μέσω της εφημερίδας μας έκκληση σε όσους εργαζόμενους αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην εργασία τους, να μη διστάζουν να το καταγγείλουν εκεί που πρέπει για να τυγχάνουν βοήθειας και στήριξης.

«Θερμή παράκληση όσοι εργαζόμενοι έχουν προβλήματα να επικοινωνούν μαζί μας να μη φοβούνται για να πάρουμε θέση και να τους στηρίξουμε. Είναι αμαρτία να χάσουν τους κόπους τους, δεν πρέπει να φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους, δουλειές υπάρχουν.

Χάνουν και τα ένσημα, αν χάσουν το δώρο τους... Φοβούνται ότι δεν θα τους πάρουν πίσω στη δουλειά, όμως τίθεται και το ερώτημα πώς θα δουλέψεις σε έναν εργοδότη που σε εκμεταλλεύεται. Όλες οι επιχειρήσεις ζητούν κόσμο» είπε.

Προς επίρρωση των όσων είπε ανέφερε ότι η μία από τις περιπτώσεις με την επιχείρηση στη Μεσαιωνική Πόλη, αφορά εργοδότη ο οποίος ήδη χρωστούσε και χρήματα από το μισθό του Νοεμβρίου σε εργαζόμενη.

Δεν δεχόταν να τα πληρώσει και της είπε ότι θα τα καταθέσει στην τράπεζα, αλλά θα πρέπει να του τα επιστρέψει, κάτι που τελικά δεν έγινε με την παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή η εργαζόμενη παραιτήθηκε από τη δουλειά της και το Εργατικό Κέντρο της βρήκε δουλειά την επόμενη μέρα κιόλας.

«Πρέπει να μιλάνε, σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν πρέπει να φοβάσαι να καταγγείλεις τέτοια περιστατικά. Εμείς παρέχουμε βοήθεια στους εργαζόμενους, με το νομικό μας σύμβουλο έχουν στήριξη και μπορούν να βρουν αλλού εργασία» κατέληξε.

