Ρωσία - “Pussy Riot”: νέο τραγούδι κατά του Πούτιν (βίντεο)

Ζητούν να λογοδοτήσει o Ρώσος Πρόεδρος για τα “εγκλήματα πολέμου” στην Ουκρανία. Στο βίντεο κλιπ, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ουρεί σε αφίσα με το πρόσωπο του Πούτιν.

Το ρωσικό πανκ συγκρότημα Pussy Riot κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με το οποίο καταδικάζει την εισβολή στην Ουκρανία και απευθύνει έκκληση για να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο έχει τίτλο «Mama, Don’t Watch TV» («Μαμά, μην βλέπεις τηλεόραση»), τα μέλη του συγκροτήματος χαρακτηρίζουν «τρομοκρατικό καθεστώς» την κυβέρνηση Πούτιν και «εγκληματίες πολέμου» τον πρόεδρο, τους επιτελείς του, τους στρατηγούς και τους προπαγανδιστές του.

Οι Pussy Riot υποστηρίζουν ότι το ρεφρέν του τραγουδιού βασίζεται στα λόγια ενός αιχμάλωτου ρώσου στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη μητέρα του: «Μαμά, δεν υπάρχουν Ναζί εδώ, μην βλέπεις τηλεόραση».

Το ρεφρέν του τραγουδιού είναι:

«Μαμά, είμαι αιχμάλωτος. Μην βλέπεις τηλεόραση.

Μαμά, δεν υπάρχουν Ναζί εδώ.

Μαμά, γιατί ο πόλεμος αποκαλείται “ειδική επιχείρηση”;».

Το βίντεο κλιπ του «Mama, Don’t Watch TV» περιλαμβάνει εικόνες από βομβαρδισμένες περιοχές της Ουκρανίας και τα μέλη του συγκροτήματος στέλνουν το μήνυμα «Ουκρανία, σε αγαπάμε», κρατώντας την ουκρανική σημαία. Προς το τέλος του βίντεο κλιπ, μία εκ των Pussy Riot ουρεί σε μια αφίσα με το πρόσωπο του Πούτιν.

Το συγκρότημα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, να σταματήσει να εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία της χώρας, να συλλάβει ρώσους ολιγάρχες και να οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν και τους επιτελείς του ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου προκειμένου να λογοδοτήσουν για τη «γενοκτονία σε βάρος του ουκρανικού λαού».

