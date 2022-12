Αθλητικά

Μουντιάλ - Μέσι: χρυσή προσφορά για το bisht της απονομής

Πόσα χρήματα προσφέρονται στον σουπερ σταρ της μπάλας για το bisht με το οποίο σήκωσε την κούπα, στο Κατάρ.

«Φίλε μου Μέσι, συγχαρητήρια για την νίκη. Σας προσφέρω ένα εκατομμύριο δολάρια για να μου δώσετε αυτό το bisht», έγραψε ο δικηγόρος, Αχμέντ Αλ Μπαρουανί στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την εθνική Αργεντινής.

Το «bisht» είναι ένα ρούχο που φοριέται στον αραβικό κόσμο εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Είναι παραδοσιακός ανδρικός μανδύας και συνήθως φοριέται σε ειδικές περιστάσεις, όπως γάμους και θρησκευτικές γιορτές.

Υπάρχει ένα περαιτέρω νόημα στο «bisht»: συνήθως φοριούνται από κοσμικούς αξιωματούχους ή κληρικούς.

Αυτό σημαίνει ότι έχει την ιδιότητα του ενδύματος και συνδέεται με δικαιώματα, πλούτο και τελετουργικές στιγμές. Είναι το αντίστοιχο του να φοράς μαύρη γραβάτα στον δυτικό κόσμο.

'Οπως έγινε γνωστό, ο Αλ Μπαρουανί, δεν θέλει τον «μανδύα» που φόρεσε ο «ψύλλος» στα επινίκεια, προς ιδίαν χρήση, αλλά όπως διευκρίνισε: «Θα παρουσιασθεί για να τιμήσει αυτήν την υπερήφανη στιγμή και για να μας βοηθήσει να την ξαναζήσουμε. Αλλά και για να μας υπενθυμίσει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Για να δούμε εάν αυτό το αίτημα θα απαντηθεί από τον Αργεντινό».





