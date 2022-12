Πολιτισμός

Ουκρανία: Υπόγεια συναυλία στο Κίεβο (βίντεο)

Χριστουγεννιάτικη συναυλία έγινε στο υπόγειο της Όπερας του Κιέβου. Τα μηνύματα που εστάλησαν.

Υπόγεια συναυλία έγινε στην Όπερα του Κιέβου, με τον πόλεμο να κλείνει δέκα μήνες στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί καλλιτέχνες ερμήνευσαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ οι θεατές που παρακολούθησαν τη συναυλία, εξέφρασαν την ανάγκη τους να απολαύσουν κάτι ευχάριστο μέσα στο κλίμα που ζουν.

«Χρειαζόμαστε λίγα θετικά συναισθήματα», είπε μία 47χρονη που πήγε στη συναυλία με την κόρη και τους γονείς της.

Η συναυλία έγινε υπόγεια για λόγους ασφαλείας, αλλά και για προφύλαξη από τις σειρήνες του πολέμου, που ηχούν καθημερινά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Όπερα του Κίεβου έκανε συνήθως συναυλίες στις 7 Ιανουαρίου, όμως φέτος το άλλαξαν για τις 24 με 25 Δεκεμβρίου.

«Κάναμε τη συναυλία σήμερα, ώστε να υπενθυμίσουμε στο κοινό μας ότι, τα Χριστούγεννα θα έρθουν ούτως ή άλλως, όπως και η νίκη μας», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Πολλά από τα μέλη του θιάσου, άλλωστε, προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί βαριά από τον πόλεμο.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα στη Χερσώνα το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων.

Από εκεί κατάγεται και ο άνδρας που θα κρατούσε το ρόλο του Άγιου Βασίλη, για τα παιδιά. Όμως, δεν τα κατάφερε, μετά το χθεσινό βομβαρδισμό, που ήρθε λίγες μέρες αφού έχασε έναν γείτονά του.

Ο πόλεμος, πάντως, έχει γεννήσει την ανάγκη των Ουκρανών για τη δημιουργία νέας πορείας στην Τέχνη, λόγω της ανάγκης τους να αποκοπούν από τη Ρωσία.

