Οικονομία

Φυσικό αέριο: το πλαφόν έφερε μείωση τιμής και ρωσική “υποχώρηση”

Διαλλακτικότερη ενεργειακή στάση φαίνεται να υιοθετεί η Ρωσία έναντι της ΕΕ, την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου έχει πέσει σε επίπεδο 95 ευρώ χαμηλότερα από το πλαφόν της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ είπε πως η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο παραδόσεων μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας.

Η Ρωσία σκοπεύει να ανοίξει την κάνουλα και να αρχίσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Γιαμάλ, δήλωσε την Κυριακή στο πρακτορείο TASS ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

«Η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στην επικαιρότητα, καθώς οι ελλείψεις σε φυσικό αέριο συνεχίζονται και έχουμε την ευκαιρία να ξαναρχίσουμε τις παραδόσεις», είπε και ανέφερε ειδικότερα τον αγωγό Γιαμάλ του οποίου η λειτουργία «σταμάτησε για πολιτικούς λόγους και παραμένει αχρησιμοποίητος».

Η ροή του αγωγού προς τη Δύση είχε αντιστραφεί από τον Δεκέμβριο του 2021, καθώς η Πολωνία απέρριψε το ρωσικό φυσικό αέριο και κατέφυγε σε αποθέματα που υπήρχαν στη Γερμανία.

Ο επίλογος στη σύμβαση μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας γράφτηκε τον Μάιο, αφού νωρίτερα η Βαρσοβία απέρριψε την απαίτηση της Μόσχας να πληρώσει σε ρούβλια.

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom διέκοψε την παροχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν πλέον σε θέση να εξάγει φυσικό αέριο μέσω της Πολωνίας ύστερα από την επιβολή κυρώσεων από τη Μόσχα σε βάρος της εταιρείας που διαχειρίζεται το πολωνικό τμήμα του αγωγού Γιαμάλ.

Αναφερόμενος στις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο Νόβακ είπε πως η Μόσχα υπολογίζει ότι προμήθευσε την Ευρώπη με 21 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) το 2022. «Φέτος καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά τις παραδόσεις LNG στην Ευρώπη», ανέφερε και διευκρίνισε πως μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου υπολογίζονταν σε 19,4 bcm, ενώ μέχρι την Πρωτοχρονιά εκτιμάται πως θα ανέλθουν σε 21 bcm.

Μειωση τιμών μετά το πλαφόν

Η συμφωνία στη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο την περασμένη Δευτέρα συνοδεύθηκε από τη σημαντική μείωση των τιμών τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας.

Η τιμή του δείκτη αναφοράς στην Ευρώπη, για παραδόσεις τον Ιανουάριο στην αγορά του Αμστερνταμ (TTF), κατρακύλησε από τα 134 ευρώ την προηγούμενη Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, στα 85 ευρώ την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου.

Επί έξι συνεχόμενες ημέρες, οι τιμές υποχωρούσαν καταγράφοντας μία συνολική πτώση σχεδόν 50 ευρώ ή 37%, ενώ η πτώση ανήλθε σε 26% σε εβδομαδιαία βάση. Στα σημερινά επίπεδα, η τιμή του φυσικού αερίου είναι 95 ευρώ χαμηλότερη από το πλαφόν των 180 ευρώ που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες. Αν και η πτώση των τιμών το προηγούμενο διάστημα αποδίδεται από παράγοντες της αγοράς σε μία συγκυρία παραγόντων, όπως:

της αυξημένης προσφοράς λόγω εισαγωγών - ρεκόρ υγροποιημένου αερίου (LNG) και μεγάλης παραγωγής αιολικής ενέργειας στη Γερμανία,

της συγκρατημένης ζήτησης λόγω των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών στη Βόρεια Ευρώπη αυτή την εβδομάδα και

της υψηλής πληρότητας των δεξαμενών αποθήκευσης αερίου,

Το πλαφόν δημιούργησε ένα κλίμα ασφάλειας στις αγορές ότι δεν θα σημειωθούν ξανά οι ακραία υψηλές τιμές του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Στο δίμηνο αυτό, οι τιμές ήταν συνολικά επί 40 ημέρες υψηλότερες από τα 180 ευρώ, με οδυνηρές συνέπειες Για να ενεργοποποιηθεί το πλαφόν θα πρέπει αφενός η τιμή του δείκτη αναφοράς TTF να είναι υψηλότερη από τα 180 ευρώ επί τρεις ημέρες και αφετέρου να υπερβαίνει στο ίδιο διάστημα κατά 35 ευρώ την τιμή των συμβολαίων για προμήθεια LNG. H δεύτερη προϋπόθεση τέθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα μπορεί να προσελκύει φορτία LNG και να διασκεδαστεί έτσι η ανησυχία που εκφράστηκε από τη Γερμανία και άλλες χώρες.





Το πλαφόν θα ισχύει για 20 ημέρες, αλλά θα προβλέπεται και η δυνατότητα αναστολής του αν υπάρχουν κίνδυνοι για την εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει την αναστολή του, αν συντρέχουν προϋποθέσεις, όπως

η ζήτηση αερίου αυξηθεί κατά 15% σε έναν μήνα ή κατά 10% σε δύο μήνες,

οι εισαγωγές LNG μειωθούν σημαντικά ή

ο όγκος συναλλαγών στο χρηματιστήριο του Αμστερνταμ μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

