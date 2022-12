Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης: Η γρίπη μας βρίσκει απροετοίμαστους - Πιθανά τα 100000 κρούσματα την ημέρα

Τον κώδωνα του κινδύνου για την γρίπη και τους αναπνευστικούς ιούς κρούει ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

Στην εξάπλωση των περιστατικών γρίπης και ιώσεων αναφέρθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιαρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ. Εξήγησε επίσης γιατί μετά από σχεδόν τρία χρόνια κορονοϊού, το ανοσοποιητικό μας είναι «απροετοίμαστο».

«Περνάμε πιο βαριά τις γνωστές χειμωνιάτικες ιώσεις λίγο πιο μπροστά από ό,τι συνήθως» είπε αρχικά ο Νίκος Τζανάκης, μιλώντας, μιλώντας στην ΕΡΤ. «Κυριολεκτικά περίπου οι μισοί Έλληνες είτε βήχουν, είτε έχουν καταρροή, είτε έχουν ταλαιπωρία από τις ιώσεις, με κύριο εκπρόσωπο πλέον τη γρίπη που έχει πάρει “κεφάλι” από τον κορωνοϊό, οποίος είναι δεύτερος σε συχνότητα και λιγάκι πιο ήπιος στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ στα μικρά παιδιά αλλά και σε αρκετούς ευάλωτους μεγάλους πολύ μεγάλη ζημιά και ταλαιπωρία κάνει ο RSV. Συγκεκριμένα, σε όσους ενήλικες έχω διαγνώσει αυτή τη νόσο, όλοι ακολουθούν μία περίοδο 15 – 20 ημερών με ένα τρομακτικό και πολύ επώδυνο και επίπονο βήχα, ο οποίος τους χαλάει την ποιότητα ζωής» πρόσθεσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

«Μας βρίσκει απροετοίμαστους από πλευράς ανοσοποιητικού, υπό την έννοια ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν προετοιμάσαμε το ανοσοποιητικό μας. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί εκ των πραγμάτων είχαμε τις καραντίνες και τις μάσκες για τον Covid και ιδιαιτέρως τα παιδάκια που είναι μέχρι στιγμής έως πέντε ετών, μπορούσαμε να πούμε ότι είναι παρθένα από πλευράς ανοσοποίησης με όλους αυτούς τους παράγοντες, διότι πρακτικά όσα γεννήθηκαν το 2020 ή ήταν το 2020 ενός έτους, εκτίθενται σε αυτούς τους ιούς για πρώτη φορά στη ζωή τους, με συνέπεια να εκδηλώνουν τις ιώσεις αυτές βαριά με ταλαιπωρία και κάποιες φορές να πρέπει να τα φροντίσουμε στο νοσοκομείο» εξήγησε ο Νίκος Τζανάκης.

Δύσκολη η κατάσταση στην Κίνα

«Η πολιτική μηδενικών κρουσμάτων αποδείχτηκε έωλη στην Κίνα. Αποφάσισαν, λοιπόν, να ακολουθήσουν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά η Κίνα είναι μια χώρα αχανής και όχι σωστά οργανωμένη υγειονομικά. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα ξεσπάσει δεν ξέρω αν είναι σε θέση η Κίνα να το αντιμετωπίσει υγειονομικά» εκτίμησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας.

«Πρόκειται για μια χιονοστιβάδα με παγκόσμιες επιπτώσεις. Διότι, καλώς ή κακώς, οι Κινέζοι προμηθεύουν τον πλανήτη με πάρα πολλά είτε αγαθά τεχνικής φύσεως, είτε και τρόφιμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επίπτωση θα έχει σε όλους μας από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής ένα ενδεχόμενο, ας το πούμε, μπλακάουτ της κινεζικής οικονομίας οφειλόμενο σε μια υγειονομική κρίση. Επομένως τα πράγματα είναι δύσκολα. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί και ότι ο κορονοϊός θα εξελιχθεί στην Κίνα, όπως εξελίσσεται σε μας σαν μια ήπια αναπνευστική αρρώστια. Ένα απλό κρυολόγημα, το οποίο έχει επιπτώσεις μόνο στους υπερήλικες και σε όσους είναι ανοσολογικά ευάλωτοι» σημείωσε.

Τι είπε για τα εμβόλια της γρίπης

Για τα εμβόλια της γρίπης τόνισε ότι έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στο να σε προφυλάξουν από την εκδήλωση βαριάς νόσησης. «Αυτή τη στιγμή έχουμε 25.000 με 30.000 νέα κρούσματα γρίπης καθημερινά στον ελληνικό πληθυσμό, πιθανότατα μέσα στο Γενάρη να φτάσουμε τα 80, 90 και 100.000 κρούσματα. Είναι αριθμοί που τρομάζουν, καθότι μέσα σε αυτά τα χιλιάδες κρούσματα θα βρεθούν και 1.000, 1.500 που θα χρειαστεί καθημερινά να τα φροντίσουμε στα νοσοκομεία. Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε και όσοι δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο να το κάνουμε, ώστε ατομικά να περάσουμε τη νόσο ελαφρότερα και συλλογικά. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε υγειονομικά το τσουνάμι αυτό της γρίπης που αναμένεται».

