Πλεύρης: Ο Μπισμπίκης και το πρόστιμο για το τσιγάρο σε νυχτερινό κέντρο

Η φωτογραφία στο Twitter με τον ηθοποιό να καπνίζει σε νυχτερινό κέντρο και η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το πρόστιμο.



Μία φωτογραφία στο Twitter ήταν αρκετή προκειμένου ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να επιβληθεί πρόστιμο σε νυχτερινό κέντρο για μη τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης να κρατά τσιγάρο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η γνωστή τραγουδίστρια, απολαμβάνοντάς την πάνω στη σκηνή.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, «με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν». «Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ», τονίζει.

Επειδή ο αντικαπνιστικός νόμος και ισχύει και εφαρμόζεται ήδη με βάση αυτήν την φωτογραφία κινείται η διαδικασία να επιβληθεί το πρόστιμο στο μαγαζί και σε όσους παρανομούν. Ο νόμος ισχύει για όλους και το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ https://t.co/3e2BhYBBN2 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 26, 2022

Λίγο αργότερα, ο Θάνος Πλεύρης με νέα του ανάρτηση στα social media επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νυχτερινά κέντρα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης γράφει ότι η ευθύνη των διοικήσεων των νυχτερινών μαγαζιών είναι μεγάλη, καθώς όχι απλά ανέχονται τους θαμώνες που καπνίζουν, αλλά τους σερβίρουν και τασάκια, όπως παρατηρεί, παραθέτοντας μάλιστα και μια προσωπική του εμπειρία από κέντρο διασκέδασης.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας απαντά στην κριτική περί ελέγχων που δεν γίνονται και προστίμων που δεν επιβάλλονται, τονίζοντας πάντως ότι δεν γίνεται να βρίσκεται και από ένα κλιμάκιο ελέγχου σε κάθε πίστα ή κλαμπ.

