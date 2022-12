Κόσμος

Ισπανία - Τροχαίο με λεωφορείο: Τραγικός ο απολογισμός του δυστυχήματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γαλικίας.



Έβδομος νεκρός εντοπίστηκε στη βορειοδυτική Ισπανία μετά την πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου από γέφυρα και την ανατροπή του στον ποταμό Λερέζ που έχει υπερχειλίσει.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους επτά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γαλικίας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβατών δεν είχε διευκρινιστεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εξαιτίας της ασαφούς κατάθεσης που έδωσε ο 63χρονος οδηγός, που επέζησε της πτώσης του λεωφορείου με ελαφρά τραύματα και ανασύρθηκε από το ποτάμι από τους πυροσβέστες μαζί με μία γυναίκα επιβάτη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε στο Twitter ότι “είναι συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα”, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Consternado ante el tragico accidente ocurrido en Pontevedra. Todo mi carino para los familiares de los fallecidos y deseando que los heridos se recuperen pronto.



Mi agradecimiento a los equipos de emergencias por su labor de auxilio y rescate en una situacion tan compleja.

— Pedro Sanchez (@sanchezcastejon) December 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η στιγμή της φονικής πρόσκρουσης (βίντεο - ντοκουμέντο)

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός 15χρονου: Τα βίντεο, οι οπαδικές διαφορές και τα κορίτσια

Θεσσαλονίκη: πέθανε γυναίκα που έπεσε σε φωταγωγό από την ταράτσα