Η Άγκυρα εγκαλεί τη Γαλλία για “αντιτουρκική προπαγάνδα”

Εκλήθη ο πρεσβευτής της Γαλλίας εκ μέρους της Άγκυρας. Η επίσημη διαμαρτυρία που του επιδόθηκε.

Ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Τουρκία κλήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σήμερα για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία εκ μέρους της Άγκυρας για την «αντιτουρκική προπαγάνδα» που θεωρεί ότι διεξάγεται στη Γαλλία μετά τη δολοφονία τριών Κούρδων στο Παρίσι.

«Εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας απέναντι στην προπαγάνδα που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας μας κύκλοι του PKK», του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ανέφερε μια διπλωματική πηγή, ανακοινώνοντας ότι το ΥΠΕΞ κάλεσε τον πρεσβευτή Ερβέ Μαγκρό.

Η Άγκυρα κατηγορεί το Παρίσι ότι επέτρεψε σε υποστηρικτές του PKK να διαδηλώσουν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ορισμένα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι γινόταν λόγο για δεσμούς της Τουρκίας με τον Γάλλο δράστη. Τις κατηγορίες αυτές επανέλαβαν «οι εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης και οι πολιτικοί», διαβεβαίωσε ο Τούρκος διπλωμάτης, υποστηρίζοντας ότι «η γαλλική κυβέρνηση και ορισμένοι πολιτικοί χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα προπαγάνδας».

Ένας σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την Κυριακή τις ταραχές στο Παρίσι μετά τη δολοφονία των τριών Κούρδων, κατηγορώντας το PKK, «την ίδια τρομοκρατική οργάνωση που στηρίζετε στη Συρία», όπως είπε.

Ο 69χρονος Γάλλος που κατηγορείται για τις δολοφονίες είπε στην ανάκρισή του ότι έτρεφε «παθολογικό μίσος» για τους ξένους.

