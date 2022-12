Αθλητικά

Αλεξάντρα Χερασιμένια - Λευκορωσία: Η Ολυμπιονίκης καταδικάστηκε ερήμην

Η Ολυμπιονίκης από τη Λευκορωσία καταδικάστηκε ερήμην από το δικαστήριο του Μινσκ.

Η Ολυμπιονίκης Αλεξάντρα Χερασιμένια καταδικάστηκε σήμερα ερήμην σε 12ετή κάθειρξη στη Λευκορωσία με την κατηγορία της «δημιουργίας μιας εξτρεμιστικής δομής», όπως ανακοίνωσε η οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna.

Η 36χρονη αθλήτρια της κολύμβησης κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Μινσκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Διευκρινίστηκε ότι η δίκη της ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου. Η Χερασιμένια ήταν «ασημένια» Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και «χάλκινη» το 2016.

Η πρώην κολυμβήτρια, η οποία αποσύρθηκε από τον υγρό στίβο το 2019 και σήμερα ζει αυτοεξόριστη, κρίθηκε επίσης ένοχη για «έκκληση για επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία» και για «διάδοση ψευδών πληροφοριών για τα γεγονότα» που διαδραματίστηκαν στη χώρα της το 2020.

Εκείνη τη χρονιά, κατά τη διάρκεια του άνευ προηγουμένου κύματος διαμαρτυρίας για την αμφισβητούμενη επανεκλογή του Αλεξάντρ Λουκασένκο στην προεδρία της χώρας, η Χερασιμένια υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή, μαζί με άλλους Λευκορώσους αθλητές, ζητώντας να διεξαχθούν «ελεύθερες εκλογές».

Αμέσως μετά ίδρυσε το Λευκορωσικό Ίδρυμα για την Αθλητική Αλληλεγγύη (BSSF), μια οργάνωση που παρέχει οικονομική και νομική στήριξη στους Λευκορώσους αθλητές που διώκονται από τις αρχές. Το Μινσκ χαρακτηρίζει το Ίδρυμα «εξτρεμιστική δομή».

Τον Απρίλιο του 2021 η Χερασιμένια πούλησε σε δημοπρασία (13.500 ευρώ) το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2012 για να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να στηρίξει τους αντιφρονούντες αθλητές.

Σε άλλη ανακοίνωση το Viasna ανέφερε εξάλλου ότι ένας συνδικαλιστής, ο Αλεξάντερ Γιάροτσουκ, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για «διατάραξη της τάξης» το 2020.

