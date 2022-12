Κόσμος

Θύμα κλοπής ο γιος του Ματέο Σαλβίνι

Επίθεση δέχθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ο γιος του Ματέο Σαλβίνι. Μετανάστης ειδοποίησε τις Αρχές.

Θύμα κλοπής έπεσε ο 19χρονος γιός του γραμματέα της Λέγκα και υπουργού Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι. Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Φεντερίκο Σαλβίνι, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής βρισκόταν σε δυτική συνοικία του Μιλάνου και επέστρεφε σπίτι του, για να δειπνήσει με τους δικούς του.

Ξαφνικά, τον πλησίασαν τρεις νέοι, (πιθανώς βορειοαφρικανοί, όπως γράφει η La Repubblica) οι οποίοι πρώτα του ζήτησαν τσιγάρο και αμέσως μετά, τον απείλησαν με σπασμένο μπουκάλι, υποχρεώνοντάς τον να τους παραδώσει το κινητό του.

Οι τρεις νέοι απομακρύνθηκαν τρέχοντας ενώ ο γιός του επικεφαλής της Λέγκα, έφτασε πεζός στο σπίτι και ειδοποίησε τον πατέρα του για το συμβάν. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αλλά αποκλείσθηκε αμέσως οποιοδήποτε πολιτικό κίνητρο.

Όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, το κινητό επιστράφηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του χάρη σε έναν Αιγύπτιο, ιδιοκτήτη παντοπωλείου στην περιοχή Σαν Σίρο, όπου βρίσκεται το στάδιο του Μιλάνου: ειδοποίησε τους αστυνομικούς ότι ένας πελάτης του πρότεινε να αγοράσει καινούριο τηλέφωνο, σε τιμή ευκαιρίας, και του το άφησε να το δοκιμάσει. Ο έμπορος, όμως, κατάλαβε ότι μπορεί να ήταν προϊόν κλοπής και κάλεσε αμέσως την άμεση δράση.