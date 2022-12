Οικονομία

“Επιταγή ακρίβειας” 250 ευρώ: Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για 31 ώρες

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονιμικής ενίσχυσης από την ΔΥΠΑ. Η διαδικασία για την αίτηση. Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ που καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, από την Τρίτη 27/12 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 29/12 και ώρα 23:59.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:

Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022.

Δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του Επιδόματος Παιδιού.

Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος Θέρμανσης 2021, κατά το φορολογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγαμους, 20.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση

Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022 μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

