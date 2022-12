Οικονομία

Τουρκία για κυπριακή ΑΟΖ: Ζητά μερίδιο για το ψευδοκράτος από το κοίτασμα στο οικόπεδο 6

Προκλητική δήλωση του Τούρκου υπουργού Ενέργειας για το οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

Όλοι όσοι ζουν στην Κύπρο έχουν δικαίωμα επί των υδρογονανθράκων, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σχολιάζοντας την ανακάλυψη του κοιτάσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ο Φατίχ Ντονμέζ είπε ότι η Τουρκία και το ψευδοκράτος έχουν προβεί στις απαραίτητες δηλώσεις ως προς αυτό.

«Όλοι όσοι ζουν στο νησί της Κύπρου έχουν δικαίωμα να επωφεληθούν από αυτούς τους πόρους. Θεωρούμε ότι οι ενέργειες που γίνονται, αγνοώντας την άλλη πλευρά δεν είναι δίκαιες. Το υπουργείο Εξωτερικών μας έχει σε δηλώσεις του έχει τονίσει ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ομογενών μας που ζουν στη βόρεια Κύπρο πρέπει να προστατευθούν», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.είχε ανακοινώσει ότι στα τέλη Μαρτίου του 2023 θα δοθεί προς κατανάλωση το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό έχει ολοκληρωθεί κατά το 85% η χερσαία εγκατάσταση επεξεργασίας του φυσικού αερίου και θα παραδοθούν τα αποθέματα της Μαύρης Θάλασσας το 2023, στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

