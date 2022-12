Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Ο εκτελεστής μαζί με τον συνεργό του λίγο πριν το διπλό φονικό (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο βίντεο με τον δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε δυο άτομα σε καφετέρια της Νέας Σμύρνης, παρουσιάζει ο ΑΝΤ1.​

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Νέο βίντεο ντοκουμέντο, με τον δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε δυο άτομα σε καφετέρια της Νέας Σμύρνης, παρουσίασε ο ΑΝΤ1, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στο βίντεο φαίνεται ο φερόμενος ως δράστης να επιβαίνει σε μηχανή που οδηγεί συνεργός του και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον εκτελεστή της Νέας Σμύρνης με τον συνεργό του.

Oι αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 από κάμερα επιχείρησης δείχνουν τους δύο άνδρες να σταματούν 200 μέτρα από την καφετερια που καθόνταν τα δυο θύματα της επίθεσης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η μηχανή σταματά και ο μαυροφορεμένος άνδρας κατεβαίνει και κατευθύνεται προς την καφετέρια της πλατείας.

Μέσα σε δυο λεπτά έχει φθάσει στη καφετέρια όπου πυροβόλησε εν ψυχρώ τους δύο άνδρες. Στη συνέχεια βγήκε τρέχοντας από το κατάστημα αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς ανθρώπους και μια γυναίκα τραυματισμένη από αδέσποτη σφαίρα.

Στο αποκλειστικό βίντεο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1 φαίνεται πως ο συνεργός του εκτελεστή δεν έχει σβήσει τη μηχανή και μοιάζει σαν να ακολουθεί τον δράστη έως το σημειο που θα τον παραλάβει μετά την εκτέλεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι αξιωματικοί του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει μεγάλο όγκο βιντεοληπτικού υλικού κ έχουν χαρτογραφήσει την διαφυγή των δυο ανδρών που αναζητούνται.