Νέα Σμύρνη - δολοφονίες: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η Αστυνομία

Αλβανικής καταγωγής οι δυο άντρες που έχασαν τη ζωή τους. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο η 31χρονη Ελληνίδα που καθόταν σε διπλανό τραπέζι.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υποθέσεις της νύχτας αποδίδει η ΕΛΑΣ την εν ψυχρώ εκτέλεση δύο ανδρών αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 41 και 44 ετών, αργά το βράδυ της Κυριακής, σε γνωστό μπαρ της πλατείας Νέας Σμύρνης, που ήταν γεμάτη από κόσμο. Σημειώνεται, ότι πολύ κοντά στο σημείο βρίσκεται και μια παιδική χαρά.

Ό 41χρονος δέχθηκε σφαίρες στο κεφάλι και ξεψύχησε επί τόπου, ενώ ο 44χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στον "Ερυθρό Σταυρό", όπου διακομίστηκε πολύ βαριά τραυματισμένος στο στήθος.

Σε νοσοκομείο νοσηλεύεται και μια 31χρονη Ελληνίδα, που καθόταν σε διπλανό τραπέζι από αυτό των θυμάτων και δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιά. Επίσης, τραυματίστηκε πολύ ελαφρά και ένας άνδρας, ο οποίος μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί, προσπάθησε έντρομος να απομακρυνθεί, αλλά σκόνταψε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν χρειάστηκε, όμως, να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 21:30, όταν εμφανίστηκε έξω από το μαγαζί ένας μαυροντυμένος άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είχε κατοπτεύσει προηγουμένως το σημείο. Ο άνδρας, που φορούσε φούτερ με κουκούλα και χειρουργική μάσκα, πήγε στο τραπέζι που καθόντουσαν τα δύο θύματα και ξαφνικά έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να τους πυροβολεί. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί ελέγχουν τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής για να δουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη, λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ ψάχνουν "απαντήσεις" στο ποινικό παρελθόν των δύο θυμάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανασφάλεια διαπερνά κάθε πολίτη, σε κάθε περιοχή της χώρας

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, σε ανακοίνωση του για το περιστατικό με τις δυο δολοφονίες στην Νέα Σμύρνη, αναφέρει τα εξής:

Για μια ακόμη φορά, όπλα και πυροβολισμοί στην καρδιά του αστικού ιστού, μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες, οικογένειες και μικρά παιδιά: Το βράδυ της Κυριακής, άγνωστοι πυροβόλησαν κατά παρέας σε καφετέρια της κατάμεστης από κόσμο πλατεία της Νέας Σμύρνης με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και μία τραυματία.

Την Παρασκευή ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος έλεγε με στόμφο στη Βουλή ότι «η ασφάλεια είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας» και πως προτεραιότητά του είναι «η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά».

Η δράση της βαρύνουσας εγκληματικότητας δεν αντιμετωπίζεται με προπαγάνδα και μεγαλοστομίες αλλά με πολιτική βούληση, σχέδιο και δράση.

Όσο ο κύριος Θεοδωρικάκος καμαρώνει, προπαγανδίζοντας το ανύπαρκτο έργο του, τα όπλα βγαίνουν στα πιο κεντρικά σημεία της χώρας μπροστά σε χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες. Η ανασφάλεια διαπερνά κάθε πολίτη, σε κάθε περιοχή της χώρας.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε μικρή απόσταση από το συμβάν της Κυριακής (με ανύπαρκτη αστυνομία), συνέβη ο ξυλοδαρμός νέου ανθρώπου από δυνάμεις καταστολής της ΕΛΑΣ (οι οποίες είχαν εντονότατη παρουσία) και τα απαράδεκτα γεγονότα που ακολούθησαν.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί κεντρική επιλογή η δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, τα 4.500 ανεκπαίδευτα ρουσφέτια έχουν πλημμυρίσει τις μονάδες καταστολής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εργαστεί σκληρά για μια δημοκρατική αστυνομία προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.





