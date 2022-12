Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: παραβιάσεις από τουρκικά F-16 και UAV

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ακόμη μία ημέρα που η Άγκυρα, προκαλεί με παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν έξι αεροσκάφη (τέσσερα μαχητικά F-16, ένα κατασκοπευτικό CN235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Από τις 14 συνολικά παραβιάσεις, οι 4 έγιναν από μαχητικά F-16 και οι υπόλοιπες 10 από το τουρκικό drone.

Όπως αναφέρθηκε από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν επίσης σε 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

