Γιορτινό “Καλάθι του νοικοκυριού”: τα προϊόντα στην λίστα των σούπερ μάρκετ

Αναρτήθηκαν στο e-Καταναλωτής οι νέες λίστες για τα σούπερ μάρκετ. Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τις τιμές.



Αναρτήθηκαν σήμερα στο e-Καταναλωτής οι νέες λίστες για τα σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και αφορούν στην εβδομάδα από 28/12/2022 έως τις 3/1/2023.

Δείτε τις νέες λίστες ΕΔΩ.

Στοιχεία για το «καλάθι του νοικοκυριού» δίνει με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι μπαίνοντας στην 9η εβδομάδα του μέτρου, από τα 850 προιόντα μόνο τα 21 (2%) ανέβηκαν, τα 47 (6%) είχαν μείωση και τα υπόλοιπα 782 (92%) παρέμειναν στην ίδια τιμή.

Αναλυτικά, ο υπουργός Ανάπτυξης έγραψε:

Καλημέρα σήμερα ξεκινά η 9η εβδομάδα από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» από τα 850 προιόντα μόνο τα 21 (2%) ανέβηκαν, τα 47 (6%) είχαν μείωση και τα υπόλοιπα 782 (92%) παρέμειναν στην ίδια τιμή!! Προχωρούμε σταθερά στη μάχη κατά του Πληθωρισμού και υπέρ των καταναλωτών — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 28, 2022

To «Καλάθι του Άι Βασίλη» θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως και τις 11 Ιανουαρίου 2023 στα καταστήματα παιχνιδιών.

