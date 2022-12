Οικονομία

“Καλάθι του Νοικοκυριού”: 14% φθηνότερο από την πρώτη μέρα εφαρμογής

Την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας του μέτρου το καλάθι κόστιζε 125 ευρώ. Πόσο κοστίζει 8 εβδομάδες μετά...

Το κέρδος για κάθε νοικοκυριό από το καλάθι του νοικοκυριού ανέρχεται σε 1004 ευρώ τον χρόνο, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό mega. Σύμφωνα με τον ίδιο, την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας του μέτρου το καλάθι κόστιζε 125 ευρώ, ενώ 8 εβδομάδες μετά πλέον κοστίζει 107,5 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14%.

Επίσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός αναφέρει: «Αναλυτικά αποτελέσματα 8η εβδομάδα καλάθι: Μείωση από την αρχή στο μέσο καλάθι από 125Euro σε 107,5.Euro -14%, -17,5Euro/εβδομάδα, -75,5Euro/μήνα, -907Euro/έτος (1,27 βασικοί μισθοί). Χωρίς τα ηλεκτρονικά καταστήματα από 116Euro σε 97 -17%, -19,3Euro/εβδομάδα -84Euro/μήνα και -1.004Euro/έτος».

«Δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, οι τιμές ανέβηκαν από τον πληθωρισμό. Η άνοδος του πληθωρισμού δεν είναι αποτέλεσμα αισχροκέρδειας, οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους», είπε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε πως το καλάθι του νοικοκυριού δεν κατάφερε να σταματήσει τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κυβέρνηση πήρε μία σειρά μέτρων, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να ενισχύσει έμμεσα τους μισθούς.

«Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στη μείωση φόρων. Έχουμε μειώσει 26 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μπορούμε εν μέσω πληθωρισμού να κάνουμε γενικά μέτρα μείωσης φόρων πια, δεν το επιτρέπει το Eurogroup και οι αγορές», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν παράπονα από πολίτες που μένουν στην περιφέρεια και στα νησιά, ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του καλαθιού του νοικοκυριού, επειδή δεν υπάρχουν στην περιοχή τους μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ο υπουργός σημείωσε πως υπάρχουν κάποια νησιά που δεν έχουν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού, τα οποία είναι λίγα, ενώ το μέτρο έχει καλύψει πάνω από 90% του πληθυσμού.

«Το 95% του πληθυσμού έχει καλάθι του νοικοκυριού. Το ότι μπορεί σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο να μην έχει μεγάλο σούπερ μάρκετ, το δέχομαι. Δεν μπορούμε να πάμε στο κάθε νησί να φτιάχνουμε σούπερ μάρκετ. Ο λόγος που έχουμε βάλει τα σούπερ μάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού και όχι τις μικρότερες αλυσίδες είναι πολύ απλός. Εάν βάλω τα μικρότερα καταστήματα στο «καλάθι» θα τα καταστρέψω», εξήγησε.

«Επιβραβεύουμε την προσπάθεια των σούπερ μάρκετ να χαμηλώσουν τις τιμές. Εάν βάλω τα μικρά καταστήματα, που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές των σούπερ μάρκετ, θα δούμε τα μίνι μάρκετ πάντα να είναι ακριβότερα. Καλό θα τους κάνει ή κακό;», διερωτήθηκε.

