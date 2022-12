Life

“Το Πρωινό”: Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Χρήστο Μενιδιάτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 θα μας κρατήσει ξεχωριστή συντροφιά με εκλεκτούς καλεσμένους, τραγούδια και αποκλειστικές συνεντεύξεις.



Σε άκρως πρωτοχρονιάτικο κλίμα, «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ», αποχαιρετά το 2022 και το γιορτάζει με τον Γιώργο Λιάγκα και την υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής, με την διάθεση και το κέφι να «χτυπούν» κόκκινο.

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 09:50, η αγαπημένη καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 θα μας κρατήσει ξεχωριστή συντροφιά με εκλεκτούς καλεσμένους, τραγούδια, χορό, γαστρονομικές προτάσεις, αστρολογικές προβλέψεις, αλλά και πολλές αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Η Λίτσα Πατέρα μας αποκαλύπτει όλα όσα επιφυλάσσει το 2023 για κάθε ζώδιο.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ετοιμάζει τον πιο λαχταριστό, μυρωδάτο και πεντανόστιμο γλυκό κορμό που ταιριάζει απόλυτα στο γιορτινό τραπέζι!

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του θα στήσουν στο πλατό της εκπομπής ένα μεγάλο γλέντι με τα τραγούδια και την ορχήστρα του μοναδικού Χρήστου Μενιδιάτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή θα είναι και ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, στις 09:50, στο «ΠΡΩΙΝΟ» υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με τον καλύτερο τρόπο!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Περικλής Βούρθης Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Χρύσα Ζορκάδη Βοηθός Αρχισυντάκτη: Δήμητρα Καρλιάμπα

Instagram: @toprwino_ant1

Twitter: @ToPrwinο





Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη - Τροχαίο: οδηγός απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον - Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)

Σεισμός στην Εύβοια - Λέκκας: πιθανός ένας σεισμός έως 5,5 Ρίχτερ (βίντεο)

Gallery