Πρωτοχρονιά - Θεσσαλονίκη: Πάνω από έξι τόνους βασιλόπιτας ζυμώνουν αρτοποιοί

Η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία στη συμπρωτεύουσα είναι έντονη ενόψει των γιορτών.

Περισσότερα από 600.000 κιλά βασιλόπιτα ξεκίνησαν ήδη να ζυμώνουν οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες του νομού Θεσσαλονίκης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, με την κίνηση φέτος στις γιορτές να θυμίζει την εποχή του 2019 και τους καταναλωτές να προβαίνουν σε αγορές ανάλογα με το… πορτοφόλι τους.

Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, περισσότερα από 400.000 κιλά βασιλόπιτα ξεκίνησαν ήδη να ζυμώνουν οι αρτοποιοί στα 700 αρτοποιεία του νομού Θεσσαλονίκης, με την τιμή προς διάθεση να υπολογίζεται σε 13-18 ευρώ/κιλό, υψηλότερα ως και 15% σε σχέση με πέρυσι, όταν αυτή διαμορφωνόταν σε 12-16 ευρώ/κιλό, όπως ανέφερε η κ. Κουκουμέρια. Αύξηση ως 15% καταγράφεται ήδη, σύμφωνα με την ίδια, στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, με την τιμή τους να κυμαίνεται φέτος στα 11-14 ευρώ/κιλό, από 10-13 ευρώ/κιλό πέρυσι και σε 13-16 ευρώ/κιλό, έναντι των 12-15 ευρώ/κιλό την εορταστική περίοδο του 2021.

Πάντως, παρά τις ανατιμήσεις που διαπιστώνουν και ιδίοις όμμασι οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι σύμφωνα με την πρόεδρο του «Προφήτη Ηλία» συρρέουν στα αρτοποιεία του νομού για τις αγορές των εορταστικών τους γλυκισμάτων με την ίδια ένταση όπως το 2019, «μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ούτε γκρίνιες, ούτε και διαμαρτυρίες για τις τιμές». Αυτή βέβαια η στάση των καταναλωτών, όπως έσπευσε να προσθέσει, δεν σημαίνει ότι «τους αρέσει που αγοράζουν ακριβότερα, αλλά αναγνωρίζουν ότι και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες όπως κι αυτοί στο να βγάλουν τον μήνα». Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι από τον Μάρτιο και μετά το κόστος της ενέργειας για έναν φούρναρη έχει αυξηθεί σε ποσοστό από 150% έως και 180% και αυτό των πρώτων υλών, καταγράφεται υψηλότερο κατά 60%.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την κίνηση που καταγράφεται στους φούρνους τη φετινή εορταστική περίοδο, η κ. Κουκουμέρια σημείωσε ότι «μπορεί αυτή να μην μεταφράζεται σε υψηλότερο κέρδος για εμάς, αφού αυτό ψαλιδίζεται σημαντικά από τα αυξημένα έξοδα, αλλά με χαροποιεί που είναι πλέον ξεκάθαρο για τους καταναλωτές ότι στους φούρνους του νομού, ο κουραμπιές έχει γεύση κουραμπιέ και το μελομακάρονο ...μελομακάρονου, ενώ οι βασιλόπιτες που φτιάχνουμε κρύβουν μέσα τους πέραν του τυχερού φλουριού, αγάπη και μεράκι».

Για το 2023, ο στόχος των αρτοποιών του νομού Θεσσαλονίκης «είναι να παραμείνουμε ενεργοί και όρθιοι», όπως τόνισε, προσθέτοντας ότι «μπορεί πανελλαδικά να έχουν κατεβάσει φέτος ρολά 210 αρτοποιεία σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 25 στο νομό Θεσσαλονίκης, κυρίως λόγω έλλειψης δυνατότητας να ανταποκριθούν στην αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων, αλλά ευτυχώς ο κλάδος μας έχει υποστεί τις μικρότερες ζημιές σε σχέση με άλλους».

Σε 200.000 κιλά, τουλάχιστον, υπολογίζονται και φέτος οι βασιλόπιτες που θα διαθέσουν ενόψει της Πρωτοχρονιάς οι ζαχαροπλάστες της Θεσσαλονίκης, με το εύρος της τιμής της να διαμορφώνεται σε 11-18 ευρώ/κιλό, αυξημένη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών Μάριος Παπαδόπουλος.

Η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία του νομού καταγράφεται έντονη από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος επισήμανε πως «όσοι είχαν "αποδημήσει" τα προηγούμενα χρόνια από τα ζαχαροπλαστεία, πλέον επέστρεψαν δυναμικά και μπορεί να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες, αλλά πλέον είναι πεπεισμένοι ότι οτιδήποτε έχουν προμηθευτεί είναι ποιοτικό και τρώγεται».