Θεσσαλονίκη: Drag queens θα διαβάσουν παραμύθια σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού

Η δράση αφορά παιδιά από 3 έως 12 ετών. Τι θα περιλαμβάνει.

Εκπαιδευτική δράση διοργανώνει το “Thessaloniki Pride” και οι “Οικογένειες με Ουράνιο Τόξο”, στην οποία drag queens θα διαβάσουν Χριστουγεννιάτικα παραμύθια σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει ανάγνωση του χριστουγεννιάτικου παραμυθιού “Η Drag Queen που Έσωσε τα Χριστούγεννα” από drag queens της ομάδας Θεραπαίζειν, μέσα σε άλλες δραστηριότητες, στον παιδικό σταθμό “Μικρόκοσμος”, στην περιοχή της Καλαμαριάς, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, από τις 5 έως τις 7:30 το απόγευμα.

Η δράση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι για παιδιά από 3 έως 12 ετών και γίνεται με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές για το event “οι drag queens θα μας μιλήσουν μέσα από το παραμύθι, με αφορμή την εορταστική περίοδο που διανύουμε, για τα έμφυλα στερεότυπα και για το πώς τα χρώματα και τα παιχνίδια, δεν έχουν φύλο. για το ότι κάθε παιδί, μπορεί να παίζει με όποιο παιχνίδι αυτό επιθυμεί, χωρίς διακρίσεις“.

Τι είναι η Drag Queen

Σύμφωνα με τον ορισμό, drag queen ονομάζεται το άτομο, συνήθως άνδρας, που παρουσιάζεται ως μια υπερβολική εκδοχή της γυναίκας. Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση μακιγιάζ, φορεμάτων, περουκών, ψεύτικων βλεφαρίδων κ.λ.π. Ο όρος drag queen δε πρέπει να συγχέεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή με την ταυτότητα φύλου, μιας και drag queen μπορεί να είναι οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Στην περίπτωση που μια γυναίκα παρουσιάζεται φορώντας ανδρικά ρούχα, τότε ονομάζεται drag king.

