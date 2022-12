Κόσμος

Ισραήλ - Νετανιάχου: Προτεραιότητα οι εποικισμοί στην Δυτική Όχθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νετανιάχου παρουσίασε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος της κυβέρνησής του, ενόψει ορκωμοσίας.

Ενόψει της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε τα κυριότερα σημεία του προγράμματός της, όπου δίνεται έμφαση στην επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Ο εβραϊκός λαός έχει αποκλειστικό και αναφαίρετο δικαίωμα σε όλα τα μέρη της Γης του Ισραήλ. Η κυβέρνηση θα ενθαρρύνει και θα προωθήσει τον εποικισμό (…) σε Γαλιλαία, Νεγκέβ, Γκολάν, Ιουδαία και Σαμάρεια», αναφέρει δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Λικούντ (το κόμμα του Νετανιάχου) μετά την επίτευξη συμφωνίας με κόμματα υπερορθόξων εβραίων και της άκρας δεξιάς για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο όρος «Ιουδαία και Σαμάρεια» χρησιμοποιείται σε ισραηλινά έγγραφα για να περιγράψει τη Δυτική Όχθη.

Το δελτίο Τύπου του Λικούντ αναφέρεται επίσης στις απαιτήσεις των ακροδεξιών εταίρων του να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια στις δυνάμεις ασφαλείας για τη χρήση βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας και θα τις στηρίξει στον αγώνα τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, υπογραμμίζεται.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης σήμερα την επιλογή του Γιοάβ Γκαλάντ για τη θέση του υπουργού Άμυνας. Τον 64χρονο στρατηγό ε.α. είχε εμπιστευθεί ο Νετανιάχου και σε παλαιότερα κυβερνητικά σχήματα. Γιος πολωνών εβραίων που επέζησαν του Ολοκαυτώματος, ο Γιοάβ Γκαλάντ είχε μακρά σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και διετέλεσε στρατιωτικός ακόλουθος του πρώην πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν.

Το Λικούντ γνωστοποίησε ότι προορίζει για πρόεδρο της Κνεσέτ τον Αμίρ Οχάνα, ο οποίος το 2019 έγινε ο πρώτος ισραηλινός υπουργός που έχει αποκαλύψει δημοσίως ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκύζη - Φωτιά: Απανθρακώθηκε ένοικος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Γερολιμένας: Σεισμός αισθητός σε Λακωνία και Μεσσηνία

Κηδεία Πελέ: Πότε και που θα γίνει